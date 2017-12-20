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20 Aralık 2017 Çarşamba
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    • İşadamları kendilerini savundu

    FETÖ/PDY kapsamında gözaltına alınan 3’ü tutuklanan 11’i tutuksuz yargılanan işadamları Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıklardan 2’sinin tahliyesine karar verildi.

    20 Aralık 2017 Çarşamba 12:40
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    İşadamları kendilerini savundu

    Haber: Kasım ŞAHİN

     

    Örgütün ildeki iş adamları yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 3'ü tutuklu 14 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada 2 sanığı tahliye eden mahkeme heyeti, bir sanığın dosyasını ise Bursa'da devam eden hakkındaki başka bir davayla birleştirilmesi talebiyle ayırma kararı verildi.

     

    Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Bolu'daki iş adamları yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 3'ü tutuklu 14 kişinin yargılanmasına Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

     

    Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan sanıklar A.N.Y, S.Y. ve Kahraman Usta tutuklu bulundukları cezaevlerinden SEGBİS ile bağlandı, tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları da salonda hazır bulundu.

     

    Tutuksuz sanık İ.H.Ö. savunmasında suçlamaları reddederek, "Bolu'da 30 yıldır esnaflık yapıyorum. Her türlü terör örgütüne karşıyım. Darbe girişimine kalkışan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünü ve elebaşını kınıyorum. Bugüne kadar milliyetçiliğimden ve vatan sevdamdan ödün vermedim." diye konuştu.

     

    Örgütün kurduğu Bolu Sanayici ve İş Adamları Derneği'ne (BOSİAD) üye olduğunu kabul eden İ.H.Ö. "Milliyetçi birisi olarak, Bolu’ya dışarıdan gelen insanların bu tip sivil toplum kuruluşlarında aktif olmalarından rahatsız olduğum için derneğe ben de üye oldum. Söz konusu derneğin örgütle ilişiği olduğunu bilmiyordum. 2014’ün nisan ayında yaşanan süreçler nedeniyle elimi ayağımı dernekten çekip, istifa dilekçemi verdim ancak istifa dilekçem kayıtlara sokulmamış." ifadelerini kullandı.

     

    Tutuksuz sanık M.D. de hakkındaki suçlamaları reddederek, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlaması ile mahkeme heyetinin huzurunda bulunmaktan hicap duyduğunu söyledi.

     

    Kendisinin Bolu'da bulunan bir tekstil firmasının kurucu ve idarecisi olduğunu anlatan M.D, D-100 karayolu üzerinde bulunan bir motelde himmet toplantılarına katıldığı iddialarının doğru olmadığını öne sürerek, şöyle konuştu:

     

    "Ben çocuğumu zaman zaman söz konusu motelin yanındaki halı sahaya götürüyordum. Hakkımda beyanda bulunan şahsın beni bu sırada görmüş olması nedeniyle böyle bir çıkarımda bulunduğunu düşünüyorum. Zaten oraya gitmeme sebep olan da okulun futbol kulübüydü. Bu davada tutuksuz yargılanan İ.K. da benim sohbet toplantılarına katıldığımı beyan etmiştir. Ben ramazan aylarını İstanbul’da ailemle geçirdim. Bahsedilen tarihte burada olmadım. Bu nedenle beni iftar toplantılarında görmüş olması olanaklı değildir."

     

    Savunmaların ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Düzce Cezaevi'nde tutuklu bulunan A.N.Y. ile S.Y'nin adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliyelerine karar veren mahkeme heyeti, sanık Usta'nın dosyasının, Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden hakkındaki bir başka dava ile birleştirilmesi talebiyle ayrılmasına hükmetti.

     

    Duruşma, eksikliklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenilmesi için 20 Mart'a ertelendi.Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 38 sayfalık iddianamede, 14 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 7 yıl 6’şar aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

    Anahtar Kelimeler: FETÖPDY, Kapsamında, Gözaltına, Alınan, 3’ü

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