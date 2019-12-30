İşçi %78’ini alıyor

Haber: Aysun Beykoz

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren asgari ücreti 2.943 tl Bürüt, 2.324 tl net olarak belirlendi. Belirlenen ücrete sonrası ortaya çıkan tabloda çalışan her kişi kazancının sadece % 78’ini cebine koyabildiği ortaya çıktı. Asgari ücretin netlik kazanması sonrası işçinin 2020 yılı maaşlarına yapılacak zamlar da netleşti. Sendikaların asgari ücret için ortak talebi 2 bin 578 TL olması yönünde idi... Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ASGARİ ÜÇRET GERÇEĞİ

İŞTE EVLİLERİN DURUMU