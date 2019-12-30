ankara escort istanbul escort mersin escort bahis siteleri

İşçi %78’ini alıyor

7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret Cuma günü yapılan son dakika açıklamasıyla duyuruldu. Duyurulan asgari ücret ile asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için aylık 3 bin 6 lira 12 kuruş oldu.

İşçi %78’ini alıyor

Haber: Aysun Beykoz

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren asgari ücreti 2.943 tl Bürüt, 2.324 tl net olarak belirlendi. Belirlenen ücrete sonrası ortaya çıkan tabloda çalışan her kişi kazancının sadece % 78’ini cebine koyabildiği ortaya çıktı. Asgari ücretin netlik kazanması sonrası işçinin 2020 yılı maaşlarına yapılacak zamlar da netleşti. Sendikaların asgari ücret için ortak talebi 2 bin 578 TL olması yönünde idi... Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ASGARİ ÜÇRET GERÇEĞİ

İŞTE EVLİLERİN DURUMU

Esra Perçin

Esra Perçin

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
“Kurtaramadığımız araç yoktur”
“Kurtaramadığımız araç yoktur”
  1. Bolu

banner129