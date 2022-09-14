İşçi kıyafeti satın alınacak

|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|BOLU İZZET BAYSAL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
|b) Adresi
|:
|FATIH MAH. IZZET BAYSAL CAD. IHLAMUR SOK. 7 14020 KARACASU MERKEZ/BOLU
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|3742628445 - 3742628471
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
|a) Adı
|:
|5 KISIM SÜREKLİ İŞÇİ KIYAFETİ ALIMI
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
|5KISIM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|İZZET BAYSAL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANA BİNA TÜKETİM DEPO