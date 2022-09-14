İşçi kıyafeti satın alınacak

5 KISIM SÜREKLİ İŞÇİ KIYAFETİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İKN : 2022/923033

İşçi kıyafeti satın alınacak
1-İdarenin
a) Adı : BOLU İZZET BAYSAL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
b) Adresi : FATIH MAH. IZZET BAYSAL CAD. IHLAMUR SOK. 7 14020 KARACASU MERKEZ/BOLU
c) Telefon ve faks numarası : 3742628445 - 3742628471
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 5 KISIM SÜREKLİ İŞÇİ KIYAFETİ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 5KISIM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İZZET BAYSAL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANA BİNA TÜKETİM DEPO

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