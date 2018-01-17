Haber: Semih Baykal

Türk Metal İş Sendikası ile MESS arasından işçilere yapılacak zamlar konusunda bir türlü anlaşma sağlanamadı. En son uyuşmazlık tutanağının tutulmasından sonra Arçelik’te çalışan yüzlerce işçi geçtiğimiz günlerde Uğur Mumcu parkında buluşarak, İzzet Baysal Caddesine kadar yürüyerek protesto gösterisi düzenlendi. Şimdi işçiler, protesto gösterilerini mesai saatleri içine taşıyarak, eylemlerinin dozunu arttırdı. İşçiler, mesai saatleri içersinde kısmi zamanlı iş bırakma ve iş yavaşlatma eylemleri yapmaya başladı. Fabrikaya gelen Türk Metal İş Sendikası yöneticileri ve işçiler eylemlerin artarak devam edeceğini açıkladılar.