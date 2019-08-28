İşçiler geri dönüyor

Haber: C. Kutay AYKAN

31 Mart yerel seçimleri sonrası işten çıkarılan 17 temizlik işçisi için sevindirici haber Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından verildi. Belediye Başkanı Tanju Özcan makamında işçilerle bir araya gelerek yaptığı açıklamasında “Bugün benim için mutlu bir gün. Öncelikle şunu söyleyeyim. Arkadaşlarımıza çıkış gerekçelerini daha önce anlatmıştım. Demiştim ki şirket personeli olarak almışlar ama şirketin mevcut halde maaşları ödemesi mümkün değil. Önümüzdeki süreçte mağdur olduğunu bildiğimiz 17-18 arkadaşımız var bunları peyder pey alacağım demiştim. Bu arkadaşlarımızı gerçekten en mağdur insanlardı. Bu arkadaşlarımız zaten temizlik işlerinde çalışan personelimizdi yine aynı işlerine yani temizlik işlerine kendilerini iade ediyorum. Bu arkadaşlarımıza söz vermiştim. Sizi almadan kimseyi almayacağım belediyeye dedim ve bu sözümü tuttum. Önümüzdeki süreçte başkalarını da hemen işe alabilecek durumda değilim. Ama belediyenin personel ihtiyacı oldukça insanları yapabilecekleri işe göre ahbap çavuş ilişkisi gözetmeden, siyasi bağlantı gözetmeden ihtiyaç doğrultusunda alımlar yapılacak. Bu 17 arkadaşımız dışında yakın planda bir alım planlamamız yok. Ama olduğu zamanda dediğim gibi gerçekten iş yapma kabiliyetine bakarak bunu gerçekleştireceğiz. Arkadaşlarımız temizlik işlerinde görev yapan en ağır işleri yapan arkadaşlarımızdı. Dolayısıyla arkadaşlarımız aynı görevlerine geri dönecekler” dedi.

Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2019, 16:36