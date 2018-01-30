Haber: Semih Baykal

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında uzun süredir işçilerin alacakları zamlar konusunda bir türlü anlaşma sağlanamamıştı. Arçelik’te çalışan işçilerde, sendika önderliğinde iş bırakma, bant durdurma ve sokaklara inerek eylem yapmıştı. Dün saat 18:00’da Türk Metal Sendikası ile MESS maaş zamları konusunda tekrar görüşmeler başladı ve sabah 06.00’a kadar sürdü. Uzun süren görüşmenin ardından Türk Metal Sendikası ile MESS anlaşmaya vardı. Anlaşmadaki zam oranları ve ayrıntıların da Türk Metal Başkanı Pevrul Kavlak tarafından açıklandı. Kavlak’ın sözleşmenin ayrıntılarına dair açıklaması şöyle: Sözleşme 2 yıllık imzalandı. Çekme gereğince 31 Ağustos 2017’deki saatlik ücretleri 1 Eylül 2017’den itibaren geçerli olmak üzere 9 liraya çekilecek. Herkese seyyanen 1 lira 60 kuruş verilecek. Kıdem zammı her yıl için 30 lira olacak. 15 yılda kıdem zammı sınırlı tutulacak ama 15 yıl ve üzerindeki kıdemli işçiler kıdem zammı olarak aylık 450 lira alacak. Ayrıca kıdem yılını 1 Ocak 2017’den önce iş başı yapan herkes alacak. Sosyal hakları haricinde 1 yılını dolduran işçi en az 510 liradan başlayan ve 930 liraya kadar giden kazanım elde edecek. Bu zamların ortalama getirisi 24.63 oldu. Bunun açılımı da şöyle: Çekmeden 1.18, seyyanen zamdan yüzde 15.83, kıdem zammından ise yüzde 7.62. Sosyal haklarla alınan zam oranı ise yüzde 23 oldu. Bunun getirisi aylık 50 lira 91 kuruş. Bunun da totalde aylık getiri yüzde 1.68. Zam oranları ile sosyal yardımların kümülatif toplamı yüzde 26.31. Zamlar işe giriş yılına göre değişiklik göstermekte. Ek Haklar: Tamamlayıcı sağlık sigortası – Maddi getirisi yıllık 480 lira. Kayınvalide ve kayınbaba vefatında 3 günlük izin. Postabaşı tazminatı – Saat başı yüzde 8.

“ANLAŞMANIN ARDINDAN İŞÇİLER DOYASIYA EĞLENDİ”

Arçelik Pişirici Cihazlar Fabrikası çalışanları, zammın ardından fabrika girişinde kutlama yaptı. Davul zurna eşliğinde göbek atan işçiler zam kararının sevincini doyasıya yaşadı. Kutlamanın ardından açıklamalarda bulunan Türk Metal Sen Bolu Şube Başkanı Özgür Elçi, “Akşam 06.00’da oturuma girdik, sabah 05.30 gibi en son nihayete vardık, anlaştık. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bu süreç 3 seneden beri geldiğimiz bir süreç. Toplu sözleşmede beklentilerimiz yüksekti. 5 Ekim’de bu sürece başladık. Anlaşamadık, uygulama kararları aldık, grev kararları aldık. Grevimiz ertelendi ama yine biz sizin sayenizde, hep birlikte birlik beraberlik içinde bu toplu sözleşmeyi hayırlısıyla bitirdik, hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonraki süreçte inşallah önümüzdeki toplu sözleşmelerde de hep beraber muvaffak olup hep beraber yolumuza devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.