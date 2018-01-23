Haber: Semih Baykal

Açıklamada şu görüşlere yer verildi; “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkemizin huzur ve güveni ve sınırımızın hemen yanı başındaki terör tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla başlattığı Zeytin Dalı operasyonunda Mehmetçiğimize hayırlı başarılar diliyoruz. Türk Metal Sendikası topluluğu olarak bütün varlığımızla Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yanında olduğumuzu bir kez daha dile getiriyoruz.mBilindiği gibi, Sendikamız ile MESS arasında devam eden grup toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkanmış ve Sendikamız 18 Ocak 2018 günü itibarıyla grev kararı almıştır. Yönetim Kurulumuz, grev uygulama kararını da 2 Şubat 2018 olarak belirlemiş, o gün greve çıkılacağını ilan etmiştir. Sendikamız bu süreçte, MESS’in toplu iş sözleşmesi sürecindeki uzlaşmaz tutumuna karşı bir tepki olarak, eylemlerini artırarak sürdürmüş, geçtiğimiz haftalarda, işyerlerimizin bulunduğu kent meydanlarında kitlesel eylemler yapmıştır. Türk Metal Sendikası Yönetim Kurulu, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sınır ötesinde gerçekleştirdiği operasyon nedeniyle, ülkemizin içinde bulunduğu koşulları dikkate alarak, kent meydanlarında ya da caddelerde eylem yapmama kararı almıştır. Yönetim Kurulumuz, yürekleri bir yandan Mehmetçiğimizle birlikte atan, diğer yandan da ailesine, çoluk çocuğunu insan onuruna yaraşır bir yaşam sağlamak için ekmeğinin derdinde olan metal işçilerinin, eylemlerini bundan böyle işyerleri içinde, tezgah başında sürdürmelerine karar vermiştir. Türk Metal Sendikası topluluğuna, basınımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur”