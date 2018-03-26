Haber: Semih Baykal

Konuyla ilgili Yol İş Sendikası Ankara 1 Nolu Şubesi Şube Genel Sekreteri Semavi Güzel şunları söyledi; “696 Sayılı KHK ile kamu kurum ve kuruluşlarında taşeronların çalıştırdığı işçilerin bir bölümünün kadroya alınması memnuniyet yaratmıştır. Ancak söz konusu Kararnameyle; Karayolları’nda asıl işin parçası olan yol bakım ve onarım hizmetleri, karla mücadele hizmetleri gibi süreklilik arz eden işleri “anahtar teslimi” olarak üstlenen taşeronların yanında çalışan işçilerin, Tünel İşletmeciliği’nde tünellerin bakım ve hizmetlerini yapan işçiler ile müşavirlik hizmeti altında tünellerdeki HGS dahil her türlü asıl işleri yapan işçilerin kadroya alınmaması, Köylere Hizmet Götürme Birliklerinde çalışan işçilerin kapsam dışı bırakılması, İl Özel İdarelerinde 5 ay 29 gün çalışan işçilerin ise çalışma sürelerinin 4 ay uzatılma hakkından yoksun bırakılması, bizlerde hayal kırıklığı yaratmış, çalışanları aileleri ile birlikte üzmüştür. Kadroya geçişte taşeron yanında çalışan işçiler arasında ayrım yapılması, bizde ve kamuoyunda Cumhurbaşkanımızın tam olarak bilgilendirilmediği kanaatini uyandırmıştır.”

“İŞÇİ ARKADAŞLARIMIZIN KURUMLARINDA KADROLARA GEÇİRİLMESİNİ İSTİYORUZ”

Son olarak tapleplerini açıklayan Güzel; “Bizler; Karayolları Genel Müdürlüğü’nde muvazaalı, yani kanuna karşı hileli olarak asıl işin bir parçası olan anahtar teslimi işlerde, taşeron yanında çalışan işçi arkadaşlarımızın kurumlarında kadrolara geçirilmesini, İl Özel İdareleri’nde taşeron yanında çalışan işçilerin şirket marifetiyle değil, doğrudan kadroya alınmalarını, Belediyelerde ve İl Özel İdareleri’nde kısmi süreli olarak 5 ay 20 gün çalışan işçilerimizin ise çalışma sürenin 4 ay uzatılmasını talep ediyoruz” dedi.