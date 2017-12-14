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14 Aralık 2017 Perşembe
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    • İşçilerin protestosu devam ediyor

    Türk Metal Sendikası ile Metal Sanayi İşverenleri Sendikası (MESS) arasında toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda çıkan yüzde 3.2 zam, Arçelik işçileri tarafından protesto edilmeye devam ediyor.

    14 Aralık 2017 Perşembe 16:15
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    İşçilerin protestosu devam ediyor
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    Haber: Semih BAYKAL

    Türk Metal Sendikası ile Metal Sanayi İşverenleri Sendikası (MESS) arasında 256 şirket ve 117 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri 5 Ekim tarihinde başladı. Görüşmelerde Türk Metal Sendikası işçilere 2 yıllık sözleşme ve ilk 6 ay içinde yüzde 38 zam teklifinde bulundu. Bu teklife MESS ise geçtiğimiz Mart ve Eylül ayları arasındaki enflasyon oranıyla orantılı 3.2 zam, 3 yıllık sözleşme ve esnek çalışma maddelerini isteyerek karşılık verdi. Yaklaşık 60 gündür devam eden görüşmelerin 57’nci gününde sendikalar arasında uyuşmazlık raporu tutuldu. Zam konusunda anlaşma bir türlü sağlanamazken ilimizde de Türk Metal Sendikasına bağlı işçiler Arçelik fabrikası önünde geçtiğimiz günlerde iş bırakma eylemi yapmıştı.

    İş bırakma eyleminin ardından işçiler, Yukarısoku Köprüsü mevkiinde toplanarak protestoyu devam ettirmek adına yürüyüş düzenledi. 400 Kişilik işçi grubu, ‘MESS Şaşırma, sabrımızı taşırma’ ve ‘Direne direne kazanacağız’ sloganları ile köprüden, Arçelik fabrikasının önüne kadar yürüdü.

    Fabrikanın önünde ise Türk Metal Sendikası Bolu Şube Başkanı Özgür Elçi; “Arkadaşlar, biz gece gündüz demeden, canı pahasına çalışan, metal işçileriyiz. İşine, ekmeğine, işyerine namusu gibi sahip çıkan, vatanı, milleti için üreten bizleriz. İş için, aş için, hak için, emeğimiz, ekmeğimiz için, geleceğimiz için. Mücadele eden emekçi arkadaşlar. Sendikamız Türk Metal'in, işveren örgütü MESS ile yürüttüğü toplu sözleşme görüşmeleri Uyuşmazlıkla sonuçlandı. Sendikamızın bizim için talep ettiği, en can alıcı maddeler. Alın terimizin karşılığını almak için ileri sürdüğü ücrete ve sosyal haklara ilişkin maddeler, MESS'in uzlaşmaz tutumu ile sonuçlandıramadı. Arkadaşlar, oysa biz, yaklaşık 2 buçuk aydır bekliyoruz. Toplu sözleşme görüşmelerimizin başladığı 5 Ekim gününden bu yana sabrediyoruz. Emeğimizin karşılığını almak için, insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmek için, hak için, adaletli bir ücret için bekliyoruz. Karlarına kar katanlardan, ihracat patlaması yaşayanlardan, rekor üstüne rekor kıranlardan, emeğimizin karşılığını istiyoruz. Arkadaşlar, biz aldığımız her kuruşu alnımızın teriyle kazanıyoruz. Biz istediğimiz her kuruşu fazlasıyla hak ediyoruz. Patronların kazandığı her kuruşta bizim emeğimiz var. Örgütlü olduğumuz fabrikalar, ihracat şampiyonu olduysa, bunda bizim emeğimiz var, bizim alın terimiz var. Otomobilde, beyaz eşyada, elektronikte, örgütlü olduğumuz işletmeler her yıl şampiyon oluyorsa bunda bizim hakkımız var. Bizim patronların karlarında gözümüz yok daha çok yatırım yapsınlar. Yapsınlar ki iş olsun, aş olsun, ekmek olsun ama biraz da insana, emeğe, emekçiye yatırım yapsınlar bütün bu zenginlikleri yaratan, bu rekorları kırdıran işçiye, emekçiye yatırım yapsınlar. Kazandıkları her kuruşta emeği olan, işçilere yatırım yapsınlar. İş oraya gelince "yok" diyorlar. Arkadaşlar, biz kavganın meraklısı değiliz. Biz işyerinde barıştan, huzurdan yanayız. Çalışma barışından yanayız. Biz ülkemizde huzurdan, istikrardan yanayız. Biz üretiyoruz, biz kazandırıyoruz ama biz kazanamıyoruz. Artık yeter. Artık biz de kazanmak, emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Alın terimiz için, emeğimizin, ekmeğimiz, çocuklarımızın geleceği için kazanmak istiyoruz. Çünkü biz, sektörde yaşanan bütün olumlu gelişmelere rağmen, ekonomik büyümeye rağmen, krizdeyiz...

    Biz mutsuzuz... Biz huzursuzuz... Biz gerginiz... Biz krizdeyiz...

    Yaşanan adaletsizliğe itiraz ediyoruz. Bu adaletsiz düzene karşı direniyoruz. Biz işçilerin bu kara talihini yenmek için mücadele ediyoruz. Arkadaşlar, MESS bize 6 aylık enflasyon öneriyor. O halde, buradan MESS'e sesleniyoruz. Biz, böyle bir anlayışı kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Bize dayatılan bu yoksulluğu, bize dayatılan bu adaletsizliği kabul etmeyeceğiz. Bu enflasyon hesabı bizim hesabımız değildir. Bu rakamın gerçeklerle, hayatla, sokakla, pazarla hiçbir ilgisi yok çünkü TÜİK, enflasyon hesabında başka kalemleri dikkate alıyor. Bizim tüketmediğimiz kalemleri sepete koyuyor. Bu sepet bizim sepetimiz değil. Bizim enflasyonumuz çarşıda, pazarda, bizim sepetimizdeki tüm temel tüketim maddeleri en az yüzde 20 zamlanmış ama MESS bunları görmezden geliyor. Bunlar da yetmezmiş gibi bir de esnek çalışmayı dayatıyor. İkramiyelerde kıstelyevm esasını getirmek istiyor, kıdemli işçinin hakkını vermiyor. Soruyorum size; Böyle bir düzeni kabul eder misiniz? Edecek misiniz? Hiç merak etmeyin, biz de bu dayatmalara 'Evet' demeyeceğiz. Bu koşullar altında anlaşmamız mümkün değildir. Hakkımızı alana kadar da bu bayrağı indirmeyeceğiz. Nereye kadar giderse, oraya kadar gideceğiz. Bu eylemlerimiz daha başlangıç. Bu mücadeleden galip çıkana kadar, bu yoldan dönmeyeceğiz. Eğer bizim fedakârlıklarımıza, iyi niyetimize karşı MESS'in cevabı buysa, bizim vereceğimiz cevaba herkes hazır olsun. Sadece cevaba değil, cevabın maliyetine de hazır olsun. Biz bir kere sokaklara çıkarsak kolay kolay da geri dönmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin. Artık sipariş yetişsin diye gecesini gündüzüne katan işçi yok. Artık fazla mesaide sağlığı pahasına ter döken emekçi yok. Artık fazla mesai yok. Genel Merkezimizin aldığı eylem kararlarını her hafta hayata geçireceğiz. Herkese Türk Metal'in gücünü göstereceğiz. Sendikamız Türk Metale güvenin, Türk Metale inanın, gazamız mübarek olsun. Biz, bu mücadeleye baş koyduk. Allah yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.

    Basın açıklamasında sonra işçiler sloganlar eşliğinde fabrikadan içeri girerek vardiyalarına başladı.

    Anahtar Kelimeler: Türk, Metal, Sendikası, Metal, Sanayi

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