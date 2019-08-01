İşçilerle parke taşı döşedi

Haber: Ceylan Beykoz

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte çalışmalarına hız veren Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hemen hemen şehrin her noktasında asfalt, parke taşı yol, kaldırım ve kavşak çalışmaları gerçekleştiriyor.

İŞÇİLERE MOTİVASYON OLDU

Başkan Özcan, İzzet Baysal Mahallesi’nde bulunan önemli arterlerden birisi olan Namık Kemal Caddesi’ndeki asfalt çalışmasını gerçekleştiren ekipleri motive etmek için bizzat kolları sıvayarak silindirin direksiyonuna geçti. Başkan Özcan daha sonra Sümer Mahallesi Çınar Sokak’ta gerçekleştirilen parke taşı yol çalışmasını da yerinde inceleyerek işçilerle birlikte parke taşı döşedi.