“İşgal takibinden muhtarlar sorumlu”

Haber: Ceylan Beykoz

İlimiz yaylalarında bulunan kaçak yapılaşmalarla mücadele devam ediyor. Göynük Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, “Mevzuata Aykırı Yapılaşma Hakkında” bilgilendirme yapmak üzere ilçede yayla ve merası bulunan köy muhtarları ile bir araya geldi.

Kaymakam Erdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, “4342 Sayılı Mera Kanunu, 775 Sayılı Gece Kondu Kanunu ve 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun gereğince yayla ve mera arazilerinde hiçbir şekilde yeni inşaat başlangıcına fırsat verilmeyecek. İşgal veya mevzuata aykırı inşaatların takibinden muhtarlarımız sorumlu olacak. Herhangi bir işgal veya inşaat başlangıcı olduğunda derhal İlçe Jandarma Komutanlığına ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi verilmesinden muhtarlarımız sorumlu olacak” ifadelerini kullandı.