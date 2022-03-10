İşgücü İstatistikleri açıklandı



Haber: Ceylan Beykoz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, ocakta bir önceki aya kıyasla 43 bin kişi azalarak 29 milyon 910 bin kişi oldu. İstihdam oranı da 0,2 puanlık azalışla yüzde 46,5'e geriledi. Bu oran erkeklerde yüzde 63,8 iken kadınlarda yüzde 29,7 olarak gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda bir önceki aya göre 22 bin kişi azalarak 33 milyon 769 bine düştü. İş gücüne katılma oranı da 0,1 puanlık azalışla yüzde 52,6 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,1, kadınlarda ise yüzde 34,4 oldu. İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi ocakta aylık bazda 0,2 saat artarak 45,3 saat olarak belirlendi. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, ocakta Aralık 2021'e göre 0,1 puan artarak yüzde 22,9 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,7 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19 olarak tahmin edildi.