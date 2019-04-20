İşi mutfağında gördüler

Haber: Esra ÖZTÜRK

"Hukuk ve Adalet" dersinin seçmeli ders olması nedeni ile dersi seçen öğrenci sayısının artırılması, bu konuda farkındalık yaratılması, hukuk ve adalet bilincinin geliştirilmesi ile hak, özgürlük ve sorumluluklarını bilen adil bireyler yetiştirilmesini sağlamak amacıyla okul ve adliye ziyaretleri planlanmış; bu kapsamda ilk olarak Bolu Emine-Mehmet Baysal Anadolu Lisesi ve Bolu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri adliyemizi ziyaret etti.

Öğrenciler, öğretmenler ile adliye Şehit Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun Konferans Salonunda Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Bolu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Seyfi Han, Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal ve Bolu Baro Başkanı Sabri Erhendekçi'nin katılımları ile söyleşi gerçekleştirildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, “Bundan sonra da okullarımızla aynı proje kapsamında bir araya gelinmeye devam edilecektir. Öğrencilerimiz Hukuk ve Adalet dersini işin mutfağı olan adliyemizde birebir bir işlemiş oldular” dedi.

Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2019, 16:16