İşi olmayan caddede gezemeyecek!

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüsle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, geçtiğimiz gün yaptığı toplantı sonrasında sosyal hareketliliği azaltmak adına Cumhuriyet Caddesi ve İzzet Baysal Caddesine girişlerin sınırlandırılmasına karar verdi.

Meclis toplantısında konuyla ilgili alınan kararlarda şu ifadelere yer verildi: “İl ve ilçelerimizde meydanlarda sokak ve caddelerde; vatandaşlarımızın sosyal mesafeyi gözetmeden iki kişi veya daha fazla, toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmemesine, yan yana yürüyen vatandaşlarımızın ise yine sosyal mesafeyi gözeterek yürümeleri konusunda uyarılmasına,

-Sosyal hareketliliği azaltmak suretiyle pandemi yayılım hızını düşürmek için alınan tedbirler kapsamında, İlimizin en işlek caddelerinden olan İzzet Baysal Caddesi, Cumhuriyet Caddesi gibi yayaların daha fazla bulunduğu yerlerde, kolluk kuvvetleri ve belediye zabıtası marifetiyle caddelerin başlangıç ve sonlarında personel, yine cadde boyunca devriye bulundurularak denetlemek suretiyle, yürüyüş gezinti vb amaçlı giriş ve çıkışların 15 gün süreyle durdurulmasına, sadece zorunlu (şahsen günlük takip edilmesi gerekli işlerinin takibi ve ihtiyaçlarının karşılanması gibi) işi olanların giriş çıkış yapmasına müsaade edilmesine, giriş çıkış yapanların mutlaka maske takmalarının sağlanmasına, Sağlık Müdürlüğünce ilgili kurumlarla koordineli olarak caddelerin iki ucunda ateş ölçer cihazların bulundurulmasına ve kullanılmasına,

-Belediyelerce, özellikle işlek caddelerde uygulanmak üzere ‘sosyal mesafeye uyunuz’ anlamına gelecek yazılar ve uyarı işaretlerinin cadde zeminine işlemesine karar verilmiştir.”