d) Şahısların Örgüte Kazandırılması ve Örgütsel Eğitim

Fetullahçı Terör Örgütü , insan kaynaklarında da şaşırtıcı şekilde çeşitli özellikler taşımaktadır. Siyasete istikamet vermek ve devleti yönetmek isteyen dini cemaat görünümlü askeri disiplinli örgüt, insan kaynaklarında sınırsız seçim hakkına sahiptir.

Örgüt, kişileri örgüte kazandırma ve örgüt amacına göre eğitmede özel metotlar kullanmaktadır. "Işık evi" olarak ifade edilen örgüt hücre evleri örgüte kazandırma ve ideolojik eğitimde kullanılmaktadır. Genellikle çocuk yaşta örgüte kazandırma ve eğitime önem verilmektedir. Örgüte sonradan katılanlar ilerde önemli gizli görülen mahrem hizmetlerde ve örgüt yönetiminde görev alamamaktadır. Örgüt amacına göre yetiştirilecek kişi önce "Işık Evi" ile tanıştırılıp alıştırılır. Kişilere genellikle ders çalıştırma, sınava hazırlama vaadi ile yaklaşılır. Belli bir kıvama gelen öğrencilere önce dinî telkinler yapılır. Dinî bakımdan da belli bir kıvama gelen öğrenci yavaş yavaş örgütsel sohbete alıştırılır. Uygun kıvama gelen öğrenciye daha sonrada Fetullah Gülen ve öğretisi ile ilgili örgütsel eğitim başlar. Sohbetler zamanla Fetullah. Gülen konuşmalarının dinlenmesi ve anlamlandırılmasına dönüşür. Bütün bunlar olağanüstü bir gizlilik içinde yapılır. Örgüte kazandırılacak kişinin eve ve örgüte alıştırılması ve ilk örgütsel eğitim ev imamının kontrolünde gerçekleştirilir. Örgüt, okul ve dershaneler üzerinden de birçok çocuğu devşirip örgütsel ideolojisine göre yetiştirmiştir. Okul ve dershaneler eğitim kurumu görünümlü ve legal kabul edildiğinden fazla göze batmamıştır. Ancak verilen gizli eğitim ciddi manada hiçbir zaman araştırılmamıştır.

REFAH PARTİSİNİN KAPATILMASI FETÖ ÖRGÜTÜNÜN İŞİNE YARAMIŞ

28 Şubat 1997 sonrasındaki uygulamalar, Refah Partisinin kapatılması, gençlik ve kadın kollarının feshi, imam hatip liselerinin eğitiminin zayıflatılması, en çok Fetullah Gülen Örgütün işine yaramıştır. Ekonomik, siyasi ve sosyal yönden bunu bir fırsat olarak gören örgüt, 28 Şubat Süreci olarak bilinen bu askeri müdahaleyi büyümek ve devlete hakim olmak için kullanmıştır. TSK ve 28 Şubatı savunanlar, devletin hukuk sistemi içinde faaliyet yürüten meşru bir siyasi partiyi ve yan kuruluşlarını kapatarak, örgütün gizli yürüttüğü bilinmeyen faaliyetlerinin daha fazla arttırmasına yol açmışlardır. Bu post modem askeri darbeden sonra, muhafazakar kesimler çocuklarını örgüt okullarına göndermeye mecbur edilmişlerdir. Örgüt, bütün muhafazakar ailelerin çocuk ve gençlerini insan kaynağı olarak elinde bulmuştur. İnsan kaynağı yanında ekonomik kaynakları da çeşitlenmiş ve genişlemiştir. Örgüt aynı zamanda yurt dışı ve içinde kendisini sevdirecek bazı göz boyama işlerini de ihmal etmemiştir."

SINAV SORULARI ÖNCEDEN TEMİN EDİLMİŞ

Örgüt, eğitim ve gençlik üzerinden teşkilatlanmıştır. Maddi kaynak bulmak için öğrenciye burs, yardım gerekçesi kullanılmış, ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım etmek için faaliyet yürütüldüğü ileri sürülmüş, okul ve yurt yaptırma bahane edilerek toplanan ekonomik kaynak ve arsa ile örgütün şirketleri ve yapı içindeki kişiler zenginleşmiştir. Örgüt, üniversitelere el atmış ve kısa sürede öğrenci ve akademik çevrelerde taraftar toplamıştır. Üniversite öğrencileri, mezun olduktan sonra da takip edilmiş ve işe yerleşmeleri, örgüt ile bağların kopmamasına özel bir çaba gösterilmiştir. Mezuniyet sonrasında hiç kimse örgütten ayrılmamış örgütlü olarak faaliyetlerine devam etmişlerdir. Bu sayede kısa sürede mezun kimseler örgütsel dayanışma ile kadrolaşmayı başarmış ve sınav sorularını önceden temin ederek kitlesel şekilde kamu kurumlarına yerleşmeye başlamışlardır. Örgütün insan kaynaklarının genişlemesi ve elindeki yetişmiş insan sayısının fazlaca bulunması her alanda teşkilatlanmayı kolaylaştırmıştır. Örgüt, bütün kamu kurumlarında hatırı sayılır bir kitleyi kadrolara yerleştirmiştir.

(1) Örgüt İçerisinde Yetiştirilenler;

Örgüt, yurt, okul, ev, dershane ve diğer birimlerinde yetiştirdiği kişileri ilerde kullanmaktadır. Fetullah Gülen başından beri toplumun büyük çoğunluğunu oluşturan yoksullar, hayata ezik ve yenik başlayan kesimlerin gençlerini yurt, okul, dershane, öğrenci evi gibi araçlarla kendine çekip bağımlı hale getirmiş ve minnet duygusu altında onları sömürmüştür. Örgütün insan kaynağının esası bir minnet duygusu yaratarak bireyleri sömürme üzerine kuruludur.

(a) Yurtlar; Örgütün ilk çıkışı öğrenci yurtları ile başlamıştır. Milliyetçi muhafazakar ailelerin çocuklarının büyük şehirlere gelip inandıkları gibi yaşayacakları bir ortam bulmaları o yıllarda mümkün değildir. Bu açığı gören Fetullah Gülen, hemen öğrenci yurt ve evleri açarak basit şekilde örgütünün çekirdeğini kurmaya başlamıştır. Muhafazakar kesimden gelen öğrencilere yurt ve ev açarak onlara barınacak yer sağlayıp özellikle sol ideolojilere bir nefer olmaması için çalıştığından bu gayreti herkeste memnuniyet uyandırmaktan ve dindar bir gençlik yetişeceği için de olumlu karşılanmaktadır. Hayır yapmak isteyen kişilerden toplanan yardımlarla bu öğrencilerin ihtiyaçları karşılanmakta;ır. Y yurtlar evlere göre daha çok öğrenci barındırdığı ve sistematik kitle eğitimine uygun olduğu için daha çok kişinin örgüte zamanla kazandırıldığı yerler haline gelmektedir.

(b) Işık Evleri; Işık evleri olarak adlandırılan bu evler başında bir "mesul imam" tarafından yönetilen öğrencilerin kaldığı evlerdir. Öğrenci sayısı ortalama beş civarındadır. Başlarında kıdemli olan öğrencilerden bir "abi" bulunur, evi yönetir. Evin ihtiyacını karşılayan ve sorunlarıyla ilgilenen kişi ise mesul imamdır. İmamlar genellikle esnaf kesiminden seçilirler. Mesul imama böyle üç beş ev bağlıdır. Işık evleri ülkede ve yurt dışında örgüt mensubu bulunan her yere yayılmıştır.

(c) Dershaneler; Dershaneler, örgütün en hayati kurumudur. İlk olarak buradan örgüte insan kaynağı sağlandığı için çok önemlidir. İkinci olarak dershaneler örgütün gelirlerinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Dershaneler aynı zamanda örgütün elindeki kitap kırtasiye ve matbaa şirketlerinin ürünlerinin pazarlandığı bir yerdir. Dershanelerin önemli ve vazgeçilmez bir örgüt kurumu olmasının bir sebebi de istihbarı bilgi toplama merkezi olmasıdır. Dershaneye gelen bütün öğrencilerin ve ailelerinin günlük hareketleri ve Örgüte bakışları, davranışları gibi bilgiler toplanıp ilerde kullanılmak üzere arşivlenmektedir. Bu durum dershanelerin bir istihbarat merkezi olarak kullanıldığından örgüt için önemlidir. Yine dershaneler, örgüte bağlı yükseköğrenim gören kişilerin geçici istihdam edildiği hayati bir kurumdur. Bütün diğer dini örgütlerin aksine bu yapı fakültesini bitiren gençleri özgür bırakmayarak kendi dershanelerinde öğretmen olarak çalıştırmakta, kişilere sosyal güven vermektedir. Dershaneler, örgütün çaldığı sınav somlarını önceden çözdürerek, devlete sızmak için kullandığı üslerdir. Bu merkezlerin örgüte faydası saymakla bitmez. Dershanelerin kapatılmasına özellikle karşı çıkılması ve kanunun iptali için Anayasa Mahkemesine baskı yapılmasının sebebi örgüt için bu hayati önemden kaynaklanmaktadır. Dershaneleri namusu olarak gören örgüt, kapanmaması için elinden gelen çabayı göstermiştir.

(ç) Toplantı-Ders ve, Sohbet Evleri; Işık evleri öğrenci evi iken bu evler toplantı ve karar alman evlerdir. Bu evlerde bekar örgüt üyeleri kalır ve başlarında bir mesul vardır. Üç beş kişiden oluşan bu evler genellikle aynı meslek mensuplarının kaldığı ve devlet kademelerinde çalışan kişilerden oluşur. Öğretmenler, polisler, kamu görevlileri gibi. Bu evlerin de hücre tipi yapılanması vardır. Örgütün üstten gelen emirleri bu evlerde icrayı gerçekleştirecek birime iletilir. Bu ev yapılanmasında, örgütün her üyesi bir eve bağlıdır. Örgüte sempati duyan kişiler bu evlerden birine alıştırılıp örgüt psikolojisi aşılanarak kazanılır.