Işıkta duran araca çarptı

Haber: N. Halid Altundal

Kaza 14.45 sıralarında Filiz Makarna önünde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 10 RZ 310 plakalı Ford marka ticari araç sarı ışık yanında kavşakta durdu. Arkadan gelen 14 AG 010 plakalı araç Ford marka aracın geçeceğini düşünüp fren yapmadı. Aracın ışıkta durması sonucu 14 plakalı otomobil ticari araca arkadan çaptı. 10 RZ 310 plakalı araç sürücüsü Nihat Dağ, kazadan yara almadan kurtulurken 14 AG 010 plakalı otomobil sürücüsü kaza yerine gelen ambulansla kontrol amaçlı olarak Köroğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle trafik sol şeritten bir süre kontrollü olarak sağlandı.