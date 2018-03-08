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08 Mart 2018 Perşembe
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    • Işıltının adresi Fay Yamaner

    İlimizin altın ve mücevher sektöründe öncü firması Fay Yamaner ışıltının en güzelini hak eden kadınları unutmadı ve bu özel güne 3 gün sürecek bir kampanya düzenledi.

    08 Mart 2018 Perşembe 12:35
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    Işıltının adresi Fay Yamaner
     Haber: BMA

    Kadınlar Gününe özel 8-11 Mart tarihleri arasında ve sadece 3 gün geçerli 14 Burda AVM ve İzzet Baysal Caddesi Fay Yamaner Mağazalarında Altın takı koleksiyonlarında net %20 indirim, Pırlanta ve Elmas Koleksiyonlarında net %35 indirim kampanyası başladı. Ayrıca 14 Burda AVM Aksesuar ve Saat Mağazasına özel Gümüş Takı Koleksiyonlarında ise net %25 indirim fırsatı ile tüketicisinin karşısına çıkıyor. Tüm kadınların bu özel gününü kutlayan firma sahibi Fatih Yamaner “Şunu çok iyi biliyoruz ki; Fay Yamaner Mücevher Mağazalarımızın başarısında kadın çalışma arkadaşlarımızın büyük özveri ve emeği ayrıca kadın misafirlerimizin Fay Yamaner Mücevheri öncelikli tercihi vardır. Hayatımızı güzelleştiren tüm kadınlara sonsuz teşekkürlerimizle… 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun” dedi.

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