Haber: BMA

Kadınlar Gününe özel 8-11 Mart tarihleri arasında ve sadece 3 gün geçerli 14 Burda AVM ve İzzet Baysal Caddesi Fay Yamaner Mağazalarında Altın takı koleksiyonlarında net %20 indirim, Pırlanta ve Elmas Koleksiyonlarında net %35 indirim kampanyası başladı. Ayrıca 14 Burda AVM Aksesuar ve Saat Mağazasına özel Gümüş Takı Koleksiyonlarında ise net %25 indirim fırsatı ile tüketicisinin karşısına çıkıyor. Tüm kadınların bu özel gününü kutlayan firma sahibi Fatih Yamaner “Şunu çok iyi biliyoruz ki; Fay Yamaner Mücevher Mağazalarımızın başarısında kadın çalışma arkadaşlarımızın büyük özveri ve emeği ayrıca kadın misafirlerimizin Fay Yamaner Mücevheri öncelikli tercihi vardır. Hayatımızı güzelleştiren tüm kadınlara sonsuz teşekkürlerimizle… 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun” dedi.