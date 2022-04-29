İşin altından Hendek Belediyesi çıktı

Bolu-Mudurnu Karayolu üzerinde Tepe Karakolu mevkiine 100’ün üzerinde köpeği bırakıp açlığa mahkum etmişlerdi. Bolu Belediyesinin yaptığı araştırmada köpeklerin Hendek Belediyesine kayıtlı olduğu tespit edildi.

İşin altından Hendek Belediyesi çıktı

Haber: Ceylan Beykoz

Geçtiğimiz günlerde bazılarının kulaklarında küpe olduğu ve bir çoğunun kulak küpelerinin söküldüğü çok sayıda köpeğin Mudurnu yolu üzerindeki Tepe karakolu civarına getirilip terk edilen köpeklerin Hendek Belediyesi sokak hayvanları koruma, geçici bakım evine ait olduğu tespit edildi.

Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından koruma ve  bakımı sağlanan köpeklerin birinde bulunan 549 küpe numarasından yapılan araştırmada Hendek Belediyesinin geçmiş yıllarda da sokak hayvanları geçici bakım evine kayıtlı olan ve halen Bolu Merkez organize sanayi bölgesinde yaşamlarına devam eden iki adet köpeğin olduğu ifade edildi.  Belediyesi’nin bu vicdansızlığı yapan Hendek Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulunmak için gerekli çalışmaların başlatıldığı öğrenildi.

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