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23 Şubat 2018 Cuma
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    • Işın; “çocuk istismarını kadınlar durduracak”

    CHP İl Kadın Kolları Başkanı Zuhal Işın, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Güldane Şahin ve kadın üyeler, son günlerde ülke gündemine oturan çocuk istismarı ve cinsel saldırı olayların artması ve hükümetin bu konuda duyarsız kalmasına karşın sert ve bir o kadarda düşündürücü açıklamada bulundu.

    23 Şubat 2018 Cuma 11:13
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    Işın; “çocuk istismarını kadınlar durduracak”
     Haber: Kasım ŞAHİN

    İzzet Baysal Caddesi Güler 1 İş Hanı önünde yapılan açıklamaya CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan,  Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu ile partililer katıldı. CHP İl Kadın Kolları Başkanı Zuhal Işın, açıklamasında şu görüşlere yer verdi; “Çocukların, güvenilir bir ortamda büyümelerini sağlamak hükümetin en öncelikli sorumluluğuyken, her gün yeni bir çocuk istismarı haberi ile uyanıyoruz. İktidarın başkanı bugün çıkmış “çocuk istismarı için en ağır cezaları getireceğiz, bu toplumsal bir dinamittir” diyor. Ne yazık ki bu sözler, iktidarı, her zamanki gibi “söylediği başka yaptığı başka” olmaktan öteye geçiremiyor. Küçük yaşta evliliklerin önünü açanyasa tasarısı, çocuklarıvakıfların denetimsiz yurtlarına mecbur etmesi,bilimsel eğitimden uzak Sübyan Mektepleri ile mevcut iktidar,“Çocuk İstismarı” mücadelesi konusunda inandırıcılığınıyitirmiştir” dedi.

    TALEPLERİ SIRALADI

     “Çocuk istismarı” ile mücadele konusunda iktidarın samimiyetini ölçmenin iki kriteri vardır;
    1. Cezaları artırmak ve 2. İstismara zemin yaratan, sebep olan kurumları ortadan kaldırmaktır.

    İnsanlığın partisi, dili, dini, ırkı yoktur, istismar insanlık suçudur ve çocuklarımız geleceğimizken onları korumak hepimizin göreviyken susmak buna sessiz kalmak suça ortak olmaktır.

    Biz suç ortağı olmayacağız. Takipçi olacağız, denetçi olacağız, önleyen olacağız. Kirli zihniyetlerin sessiz sessiz hareket ederek çocuklarımızı incitmesineizin vermeyeceğiz.

    Çocuklarımız için endişe duyuyoruz, çocuklarımıza koruyucu bir ortam sağlayabilmek için derhal taleplerimizin dikkate alınmasını istiyoruz ve bu taleplerin yasal takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyoruz;

    1. Çocuk istismarı ile ilgili kanunlar, mahkemelerin iyi hal indirimi ya da ceza indirimine imkan vermeyecek şekilde yeniden düzenlenmeli.

    2. Çocuklarımıza yurt hizmetinin vakıflardan alınarak, devlet eliyle ve denetimli, kontrollü bir şekilde verilmesini talep ediyoruz. Tüm yurtlar ve özel eğitim kurumlarının düzenli olarak çok sıkı denetim ve kontrollere tabi tutulmasını talep ediyoruz.

    3. Çocuk istismarını öven “6 yaşında çocukla evlenilebilir” gibi çocuk istismarını öven, teşvik edenlere, küçük yaşta evliliği özendirenlere de ağır cezai yaptırımların getirilmesini talep ediyoruz.

    Hükümeti acil olarak bu tedbirleri almaya çağırıyoruz. Bilinmelidir ki biz kadınlar, çocuklarımız için güvenli ortamlar oluşturuluncaya kadar, çocuklarımızın korunması için konulmuş yasal çerçeve yeniden düzenleninceye kadar, çocuklarımızın istismar edilmesine zemin hazırlayan kurumlar kapatılıncaya kadar mücadeleyedevam edeceğiz. Basın Açıklamasını katılan partili kadınlar ellerinde taşıdıkları pankartlarla istismar konusunu protesto ettiler.

    Anahtar Kelimeler: CHP, İl, Kadın, Kolları, Başkanı

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