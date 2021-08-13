İşin gerçeği sonradan ortaya çıktı

Haber: Okay Özcan

Olay İzzet Baysal Caddesi üzerinde saat 21.30 sıralarında yaşandı. Genç bir kadının alkollü olduğu ve çevreye rahatsız verdiği gerekçesiyle 112 Acil Servise ihbarda bulunuldu. Haber merkezinin anonsu üzerine bölgeye cadde üzerinde görev yapan bekçiler intikal etti. Genç kadının kimlik kontrolünde adının Sevda Güner ve yaşının da 43 olduğunu tespit edildi.

Yapılan kontrollerde Güner’in alkollü olmadığı tespit edilirken, genç kadınla yaptığımız röportajda bir dram ortaya çıktı.

Alkollü olmadığı ve psikolojik rahatsızlık geçirdiğini belirten Güner; “Benim babam sanayiciydi. 5 yıl önce onu kaybettim ve 5 yıldır da Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi görüyorum. Ben kendi kendimle konuşan biriyim. Beni bu halde gören herkes alkol aldığı tahmin ediyor. Ama, ben alkol almam” dedi.

Görevli bekçilerin kendisini durdurması üzerine Güner; “Ben kimseye rahatsızlık vermiyorum saçma sapan konuşmayın” açıklamasında bulunduktan sonra da; “Ben alkollü falan değilim kullanmıyorum sesime bakar mısın tiroit modüller aşırı çalışıyormuş. Ben ne yaptım? Bir şey mi yaptım? Ben şizofrenim bağırırım. Sol tarafımda bazen bir ağrı herhalde omurilikte doktora gidemedim vaktim olmadı. Yatıyorum kalkıyorum. Gideceğim diyorum karar veriyorum. Gidemiyorum. Randevu alıyorum iptal oluyor biraz da sıkıntı var. Beni hep yakınlarım kandırdı. Adıma krediler çektiler. Ayda 650 lira babadan dolayı maaş alıyorum. Şimdi onu da alamıyorum. Banka kartımı da bankamatiğe kaptırdım. Para da çekemiyorum. Yine yakınlarım kredi kartlarımı patlattılar. Komple patlattı hırsızlar. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ne olur beni hiçbir kimse alkollü falan sanmasın” diyerek başından geçenleri anlattı.