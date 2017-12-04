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04 Aralık 2017 Pazartesi
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    • Işın; “Her alanda var olmaya çalışıyoruz”

    CHP İl Kadın Kolları Başkanı Zuhal Işın, Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 83’üncü yılı nedeniyle yaptığı açıklamada; “Her alanda var olmaya çalışıyoruz” dedi. Işın ayrıca, 5 Aralık günü de Ankara’da olacaklarını ve Anıtkabir’i ziyaret edeceklerini söyledi.

    04 Aralık 2017 Pazartesi 13:15
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    Işın; “Her alanda var olmaya çalışıyoruz”
     Haber: Kasım ŞAHİN 
    Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 83. yılını kutluyoruz diyerek açıklama yapan Işın, konuşmasını şöyle sürdürdü; . Avrupa ülkelerinden çok daha önce aldığımız bu hakları yeterince kullanabiliyor muyuz? Bugün parlamentoda kadın vekil sayımız78 %9 oranında temsil ediliyoruz. Oysaki 1926 ve 1934 yılları arasında gerçekleştirilen Atatürk devrimlerinin bir kısmı kadınların sosyal ve kültürel alanlarda, eğitimde, hukukta aile içinde çalışma yaşamında toplumsal yaşamda ve siyasette erkeklerle eşit haklara sahip olması için hedeflendi.
     Çağdaş demokratik ve laik bir Türk toplumu hedefleyen başta Mustafa Kemal Atatürk dönemin hükümetleri TBMM kadınların insan haklarından eşit olarak yararlanması için gerekli düzenlemeleri yapmışlardır. Atatürk’ün kadınlarımıza verdiği önem bizleri hep gururlandırmıştır.   Atatürk cumhuriyetin ilanından dokuz ay önce söylediği “Bizim sosyal toplumumuzun başarısızlık nedeni, kadınlarımıza karşı gösterdiğimizi ilgisizlikten ileri gelmektedir”.

     Atatürk kadının toplumdaki yerini anlamlı sözleriyle belirtmiştir. Dünyada hiçbir milletin kadını,ben Anadolu kadını kadar emek verdim diyemez”,  “Ey kahraman Türk kadını sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın”diyerek kadınlarımıza verdiği değeri anlatmıştır. Kadını eve kapatmak isteyen zihniyeti, kadına şiddeti, kadınımızın yaşam ücadelesinde çektiği sıkıntıları esefle kınıyoruz.
     Biz kadınlar emeğimiz var, sözümüzde olacak diyoruz ve kadınları her alanda var olmaya çağırıyoruz. Bu hakları bize veren Atam senin yolunda ışığında ilkelerinde yürüyeceğiz sana minnettarız.Tüm kadınlarımızın sevgi ve saygılarımla.
    ANKARA’YA GİDİYORUZ
    CHP İl Kadın Kolları Başkan’ı Işın, 5 Aralık günü kadın kolları olarak Ankara’da olacaklarını da belirterek, CHP Genel Merkezinde Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse’nin ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmalarının ardından Anıtkabir’i ziyaret edeceklerini belirtti.

    Anahtar Kelimeler: CHP, İl, Kadın, Kolları, Başkanı

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