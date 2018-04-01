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01 Nisan 2018 Pazar
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    • Işın; “Sorumlular derhal istifa etsin”

    CHP İl Kadın Kolları Başkanı Zuhal Işın, kadın oyuncuların, meclis başkanı tarafından sahneden indirilmesi konusuna sert tepki gösterdi. Işın; “Kadına, Laikliğe, Özgürlüğe Düşman Bu Zihniyeti Kabul Etmiyoruz, Sorumlular Derhal İstifa Etsin” açıklamasında bulundu.

    01 Nisan 2018 Pazar 09:12
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    Işın; “Sorumlular derhal istifa etsin”

    Haber: Kasım ŞAHİN

    TBMM’de 18 Mart Çanakkale Anması için hazırlanan tiyatro gösterisinde rolleri olan kadın oyuncuların sahneye çıkması Meclis Başkanlığı tarafından engellendi diyen CHP İl kadın Kolları Başkanı Zuhal Işın açıklamasını şöyle sürdürdü;

    Günler öncesinden gece yarılarına kadar prova yapan kadınlar, gösteriye bir saat kala sahneye alınmadı. Atatürk’ün resimlerinin bile istenmediği oyunun süresi 12 dakikadan 4 dakikaya düştü, erkek oyuncular sahnede oyunu sergilerken, kadın oyuncular konukların arkasında merdivenlerin üzerinde bekletildi.

    29 Mart günü gerçekleşen bu olay;  kadın erkek eşitliği, kadın hakları ve laiklik adına kabul edilemez. Kadın oyunculara yönelik bu uygulama Anayasa’ya aykırıdır.Kadın ve erkeği bir arada görmek istemeyen zihniyet bilsin ki; biz sahnenin tozunu birbirine katan Afife Jale’nin torunlarıyız, sahneye bir kere çıktık bir daha inmeyiz.Biz Kadınlar Atatürk’ün kurucusu olduğu, kadınların seçme ve seçilme hakkını aldığı Millet Meclisi’nde uygulanan çağdışı bu kararı protesto ediyoruz, sorumlular derhal hesap versin.

    Kadınlar özgürdür, eşittir ve ne zaman ne isterlerse onu yaparlar, kadınları karanlığa, evlere hapsetmenize izin vermeyeceğiz. Yaşamın her alanında; sahnede, sokakta, siyasette, bilimsel çalışmalarda her yerde varız ve var olmaya devam edeceğiz. Ortaçağ sizin olsun biz sahne ışıklarını seviyoruz.Biz kadınlar inmeyeceğimiz sahneden laiklik ve kadın düşmanlığı yapan tüm yetkilileri istifaya çağırıyoruz.Yasaklar Mücadelemizi Durduramaz, Yaşasın Kadınlar. Haydi kadınlar sahneye.

    Anahtar Kelimeler: CHP, İl, Kadın, Kolları, Başkanı

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