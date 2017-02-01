banner128

banner101

01 Şubat 2017 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Isınayım derken yanmayın

    Bolu Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Duman, kış aylarında soba, ocak ve elektrikli ısıtıcıların çok sayıda yangına neden olduğunu belirterek önemli uyarılarda bulundu.

    01 Şubat 2017 Çarşamba 08:43
    Bu haber 92 kez okundu
    Isınayım derken yanmayın

    Haber; ESRA ÖZTÜRK

    Belediye İtfaiye Müdürü Mehmet Duman, yatmadan ve dışarı çıkmadan önce sobaların söndürülmesi, elektrikli ısıtıcıların prizden çekilmesi, özellikle de çocukların evde yalnız bırakılmaması uyarılarında bulundu. Yangınların çıkışında tedbirsizlik ve ihmalin ana unsur olduğunu vurgulayan Duman, soba ve elektrikli ısıtıcıların dikkatsiz kullanılmasının, yangınların çıkmasında çok önemli bir etken olduğunu söyledi. Mehmet Duman, ocak, soba ve elektrikli ısıtıcıların; perde, yatak, koltuk, dolap gibi kolay tutuşabilecek eşyalardan uzak yerlere konulması gerektiğini belirtti. Hasta, yaşlı, zihinsel özürlüler ve çocukların evde yalnız kalmalarının da kesinlikle uygun olmadığını bildiren Müdür Duman, yanan sobanın, prize takılı elektrikli ısıtıcının, söndürülmemiş ocağın, çocuklar için büyük tehlike oluşturduğuna dikkat çekti.

    Müdür Mehmet Duman, konut, iş yeri ve motorlu araçlarda mutlaka standartlara uygun yangın söndürme tüpü bulundurulması gerektiğini de belirterek, “Kış aylarında ısınayım derken umulmadık bir yangın felaketiyle can veya mal kaybına uğramayın. Gece yatarken veya kısa süre için olsa bile evden ayrılırken sobaları söndürün ve sönmesini bekleyin, elektrikli ısıtıcıları prizden çekin, ocakları kapatın. Yangını meydana getiren unsurların kontrol altına alınması veya ortadan kaldırılması, yangınla mücadelede en etkin yöntemdir” ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediyesi, İtfaiye, Daire, Başkanı

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER KADIN OLMAK, YÜREKLİ OLMAKTIR…
  • Aydın Hitit Aydın Hitit TESELLİ
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Hayri Coşkun İstifa Etmeli!
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ENGELLİ MECLİSİ KURULDU
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Özgünlükleriyle “Markalaşan”lardan” MENGEN”…
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Halktan nasıl koptuk!
  • Suat Tosun Suat Tosun COP 22 ARDINDAN TRUMP KAYGISI
  • İlhami Candemir İlhami Candemir HAYIR-EVET
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım BAŞKANLIK DÜZENİNİN DEĞİL REHBER İMAM'IN ANAYASASI
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Evet mi Hayır mı?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Çocuk Kokmak…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK SUİKAST
  • Nihal Eker Nihal Eker YOKLUK
  • Makinist Makinist Bank Asya için satılık
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Nelere Odaklanmalıyız!
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MEDENİ İSLÂM – BEDEVİ İSLÂM
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR ANAYASA REFERANDUMUNA DOĞRU. (2)
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Tuvalet Eğitimi
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Bolu Kışından Enstantaneler
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Kahraman Fethi ölmedi
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BOLU’NUN ÇOCUKLARI HAKETTİKLERİ YERDE DEMİŞ BİRİSİ, ÖBÜRLERİNE ÇOCUĞU ANLATSA DA BİLSEK!!!
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129