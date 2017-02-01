Haber; ESRA ÖZTÜRK

Belediye İtfaiye Müdürü Mehmet Duman, yatmadan ve dışarı çıkmadan önce sobaların söndürülmesi, elektrikli ısıtıcıların prizden çekilmesi, özellikle de çocukların evde yalnız bırakılmaması uyarılarında bulundu. Yangınların çıkışında tedbirsizlik ve ihmalin ana unsur olduğunu vurgulayan Duman, soba ve elektrikli ısıtıcıların dikkatsiz kullanılmasının, yangınların çıkmasında çok önemli bir etken olduğunu söyledi. Mehmet Duman, ocak, soba ve elektrikli ısıtıcıların; perde, yatak, koltuk, dolap gibi kolay tutuşabilecek eşyalardan uzak yerlere konulması gerektiğini belirtti. Hasta, yaşlı, zihinsel özürlüler ve çocukların evde yalnız kalmalarının da kesinlikle uygun olmadığını bildiren Müdür Duman, yanan sobanın, prize takılı elektrikli ısıtıcının, söndürülmemiş ocağın, çocuklar için büyük tehlike oluşturduğuna dikkat çekti.

Müdür Mehmet Duman, konut, iş yeri ve motorlu araçlarda mutlaka standartlara uygun yangın söndürme tüpü bulundurulması gerektiğini de belirterek, “Kış aylarında ısınayım derken umulmadık bir yangın felaketiyle can veya mal kaybına uğramayın. Gece yatarken veya kısa süre için olsa bile evden ayrılırken sobaları söndürün ve sönmesini bekleyin, elektrikli ısıtıcıları prizden çekin, ocakları kapatın. Yangını meydana getiren unsurların kontrol altına alınması veya ortadan kaldırılması, yangınla mücadelede en etkin yöntemdir” ifadelerini kullandı.