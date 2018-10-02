Haber: Aysun BEYKOZ

Bolu’da ilk kez teknoloji meraklılarını bir araya getirecek ve sektördeki yeniliklerin konuşulacağı Erçoşkun Bilgisayar ve Logo Yazılım tarafından düzenlenen ‘Erçoşkun’la İş’te Gelecek’ etkinliği Hampton by Hilton Kongre Salonu’nda yapılacak. Etkinlikte, Dijital Dönüşümden, Endüstri 4.0’a, E-Devlet Çözümlerinden Siber Güvenliğe kadar birçok özel uygulama tanıtılacak. Etkinliğe özel avantajlar ve sektördeki en son gelişmeler teknoloji severlere duyurulacak. Teknoloji buluşması, Erçoşkun Bilgisayar’ın sahibi Ali Erçoşkun’un konuşmasıyla başlayacak. Dijital Çağ, Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşümde ERP’nin Yeri, E-Devlet Çözümleri, Logo Fonksiyonel Çözümler ve Siber Güvenlik Çözümleri başlıklı konular etkinlik kapsamında irdelenecek. İşini büyütmek isteyenlerin mutlaka katılması gereken bir organizasyon olan etkinlik, Hampton By Hilton Kongre Salonu’nda 10 Ekim Çarşamba günü düzenlenecek.

İşini büyütmek, sektörü ile ilgili dijital çözümler üretmek ve ticaretin geleceği olan dijital çağa ayak uydurmak isteyenler ile teknoloji meraklıları, (0.533) 014 30 54 ve (0.374) 212 58 46 no’lu telefondan ücretsiz kayıt oluşturup etkinliğe katılabilecek.