İşini seven Bolulu girişimciler aranıyor

Haber: Ceylan Beykoz

Türkiye’nin lider hızlı servis restoran zinciri işletmecisi TAB Gıda, aile işletmeciliği modeli ile ilimiz Bolu’da yeni girişimcilerini arıyor. TAB Gıda markaları Sbarro ve Usta Pideci’yi bir araya getiren bu yeni model, Bolu da dâhil olmak üzere 18 ildeki 29 restoranda uygulanacak. Girişimciler, özel fırsattan Ekim ayı sonuna kadar faydalanabilecek.

KENDİ RESTORANLARINI İŞLETECEKLER

İtalyan pizzasıyla Türk pidesini bir araya getiren bu yeni model ile Bolulu girişimcilerin kendi restoranlarının işletmecisi olacağını belirten TAB Gıda Finans ve Franchise Yatırımlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Çetinkaya, “Tüm ekipmanların da dâhil olduğu yatırım TAB Gıda’ya ait olacak. Girişimciler kendi işinin işletmecisi olacak. Bizim hedefimiz; Sbarro® ve Usta Pideci® markalarımızın en iyi şekilde temsil edilmesi ve TAB Gıda standartlarına bağlı kalınarak işletilmesi. Bu yeni modele, ailesi ile birlikte işinin başında durabilecek girişimcileri davet ediyoruz’’ diye konuştu.

TÜM YATIRIM TAB GIDA’YA AİT

Bolulu girişimcilerde aradıkları özellikleri de belirten Özgür Çetinkaya şöyle konuştu: “Öncelikle girişimci bir ruha ve başarma hırsına sahip, başarılı bir iş geçmişi ve yönetim tecrübesi olan girişimcileri ve aileleri tercih ediyoruz. TAB Gıda olarak franchise sistemimiz gıda işletmeciliği konusundaki tüm sorunları kendi bünyesinde çözen bir yapıya sahip. Yeni aile işletmeciliği modelinde yatırım da tamamen TAB Gıda’ya ait olacak. Bu da girişimci adayları için oldukça cazip ve büyük bir avantaj sağlayacak. Bizimle beraber yeni bir başarı hikâyesi yazmak isteyen tüm girişimcilere kapımız açık.”

Ayrıca girişimcilerin detaylı bilgi ve soruları için 0212 310 66 00 numaralı telefondan ve franchise@tabgida.com.tr adresinden Franchise Departmanı’na ulaşabileceği belirtildi.