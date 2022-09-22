Isıtma sistemleri revizyon edilecek

|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
|b) Adresi
|:
|Izzet Baysal Kampüsü Gölköy 14280 BOLU MERKEZ/BOLU
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|3742534509 - 3742534644
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
|a) Adı
|:
|BAİBÜ ISITMA SİSTEMLERİ REVİZYON
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
|39 Kalemden oluşan ısıtma sistemleri bakım onarım imalatları
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü Binaları
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
|d) İşe başlama tarihi
|:
|Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.