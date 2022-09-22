Isıtma sistemleri revizyon edilecek

BAİBÜ ISITMA SİSTEMLERİ REVİZYON yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İKN : 2022/944083

Isıtma sistemleri revizyon edilecek
1-İdarenin
a) Adı : YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : Izzet Baysal Kampüsü Gölköy  14280 BOLU MERKEZ/BOLU
c) Telefon ve faks numarası : 3742534509 - 3742534644
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : BAİBÜ ISITMA SİSTEMLERİ REVİZYON
b) Niteliği, türü ve miktarı : 39 Kalemden oluşan ısıtma sistemleri bakım onarım imalatları
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü Binaları
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

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