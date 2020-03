İşitme kaybının seni sınırlandırmasına izin verme

Haber: N. Halid Altundal

Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı İzzet Baysal Devlet hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzman Hekimi Op. Dr. Yavuz Gündoğdu 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü ile ilgili bilgiler verdi. KBB Uzmanı Yavuz Gündoğdu işitme sorunları hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “İşitme ve konuşma insanların en temel iletişim aracıdır. Normal işitme kişinin bulunduğu sosyal ortamda çevresiyle iletişimini problemsiz sağlayabilmesi için gerekli minimum işitme düzeyidir. İşitme kaybı ise işitme eşiklerinin 20 dB üzerinde olması olarak tanımlanmaktadır. İşitme kaybı dünyada en yaygın duyusal engellerdendir. Dünya nüfusunun yaklaşık %6.1’inde işitme kaybı mevcuttur. Genetik hastalıklar, gebelik döneminde geçirilen bazı enfeksiyonlar, asfiksi gibi doğumda istenmeyen olaylar, bazı enfeksiyonlar, kronik kulak enfeksiyonları, bazı ilaçlar(ototoksik), yüksek sese maruziyet ve yaşlanma gibi birçok etken işitme kaybına neden olabilmektedir.

“HER HASTANIN İŞİTME TESTİ YAPTIRMASI GEREKMEKTEDİR”

Her yaşta işitme çok değerlidir. Ancak çocukluk döneminde ki işitme engeli kişinin çevre ile etkileşimini sınırlandırarak zihinsel, ruhsal ve psikolojik gelişimini de olumsuz etkilemektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün raporuna göre yaklaşık 2.2 milyonu ülkemizde olmak üzere dünyada 34 milyon çocuk işitme kaybı ile yaşamaktadır. Çocukluk dönemi işitme kayıplarının % 60’ı önlenebilir nedenlerdir. İşitme kaybının erken tanısı, daha yüksek tedavi başarısını ve kişinin gelişiminde yaşıtlarını yakalamasını sağlamaktadır. Sese cevap vermeme, sese dönmeme, ders başarılarının düşmesi, söylenilenleri tekrar ettirme, yüksek sesle televizyon izleme, iletişim kurmaktan kaçınma, içe kapanma gibi birçok belirti işitme kaybında erken teşhisi mümkün kılabilen önemli belirtilerdir. Bu yakınmaları olan her hastanın işitme testi yaptırması gerekmektedir. Tanı konulduktan sonra işitme kaybı derecesine göre tedavi planlanmaktadır. Yaşamının ilk günlerinde her iki kulağında yüksek derecede işitme kaybı saptanan bireyler işitme cihazı kullanımı sonrası koklear implantasyon operasyonu olmakta ve gelişimleri yaşıtları ile paralellik göstermektedir.”