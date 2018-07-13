Haber: Kasım ŞAHİN
Yüksekten düşme olayı saat 09.30 sıralarında İzzet Baysal Mahallesi Özcan Sokak üzerinde bir inşaatta meydana geldi. Hatem Şimşek isimli sıva ustası, inşaatın birinci katında iskele üzerinde çalışırken, bir anda dengesini kaybederek, toprak zemin üzerine düştü.
Düşme sonrası sıva ustası Şimşek’in burnu bile kanamazken, 112 sağlık ekipleri kontrol amacıyla işçiyi İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servisine kaldırdı. Şimşek’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yüksekten düşme olayıyla ilgili polis soruşturma başlattı.
BAİBÜ’den 15 Temmuz konferansı
Yeniçağa Gölüne 2. iskele geliyor
Diyanet 2018 vekalet kurban bedellerini açıkladı!
İskeleden aşağıya düştü burnu bile kanamadı
Yerli üretim işitme cihazı artık Bolu’da...
“Her türlü darbeye karşı kararlı duruşumuz...
Göynük’te üst üste depremler
“FETÖ terör örgütü dini değerlerimizi...
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!