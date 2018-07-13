Haber: Kasım ŞAHİN

Yüksekten düşme olayı saat 09.30 sıralarında İzzet Baysal Mahallesi Özcan Sokak üzerinde bir inşaatta meydana geldi. Hatem Şimşek isimli sıva ustası, inşaatın birinci katında iskele üzerinde çalışırken, bir anda dengesini kaybederek, toprak zemin üzerine düştü.

Düşme sonrası sıva ustası Şimşek’in burnu bile kanamazken, 112 sağlık ekipleri kontrol amacıyla işçiyi İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servisine kaldırdı. Şimşek’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yüksekten düşme olayıyla ilgili polis soruşturma başlattı.