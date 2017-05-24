Haber: Ceylan Beykoz

Bolu’da Börekçiler Sokak üzerinde 14 yıldır hizmet vermekte olan Bursa İskender, yeni yerinde müşterilerine kalite ve lezzeti bir araya getirerek hizmet vermeye devam ediyor. Aynı zamanda İskender Kebabını bulan İskender Efendi’nin 3’üncü kuşak torunu olan Yalçın Ulusoy, yeni yerinde İskender Kebabı hakkında bilgi verdi. Ulusoyr, “İskender kebap konusunda 14 yıldır Börekçiler Sokak’ta hizmet veriyoruz. Yine aynı sokakta 50 metre ilerde hizmet vermeye de devam ediyoruz. Yeni yerimizde yeni halimizle kaliteli bir şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Ben aslen Bursalıyım. İskenderi bulan İskender Efendi’nin torunlarından biriyim. İskender kebabını geleneklerine uygun olarak yapmaktayız. Bunun en önemli noktası kömür ateşinde pişmesi ve halis tereyağında lezzetlendirilmesidir. Bunu büyüklerimizden gördüğümüz gibi aynı şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Bunu gelecekte de aynı şekilde devam ettireceğiz. Uzun süre yurt dışında bu mesleği ircaa ettikten sonra buraya geldik. 14 senedir de Bolu’da da aynı hizmet ve kalite ile müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.