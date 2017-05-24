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24 Mayıs 2017 Çarşamba
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    • İskender Efendi’nin torunu yeni yerinde

    Bolu’da, İzzet Baysal Caddesi Börekçiler Sokak üzerinde hizmet veren Bursa İskender yeni yerinde müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Döner ve İskender kebabının mucidi olan İskender Bey’in torunu olan Yalçın Ulusoy, “Müşterilerimize hız kesmeden hizmet vermeye devam ediyoruz” dedi.

    24 Mayıs 2017 Çarşamba 11:04
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    İskender Efendi’nin torunu yeni yerinde
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    Haber: Ceylan Beykoz

    Bolu’da Börekçiler Sokak üzerinde 14 yıldır hizmet vermekte olan Bursa İskender, yeni yerinde müşterilerine kalite ve lezzeti bir araya getirerek hizmet vermeye devam ediyor. Aynı zamanda İskender Kebabını bulan İskender Efendi’nin 3’üncü kuşak torunu olan Yalçın Ulusoy, yeni yerinde İskender Kebabı hakkında bilgi verdi. Ulusoyr, “İskender kebap konusunda 14 yıldır Börekçiler Sokak’ta hizmet veriyoruz. Yine aynı sokakta 50 metre ilerde hizmet vermeye de devam ediyoruz. Yeni yerimizde yeni halimizle kaliteli bir şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Ben aslen Bursalıyım. İskenderi bulan İskender Efendi’nin torunlarından biriyim. İskender kebabını geleneklerine uygun olarak yapmaktayız. Bunun en önemli noktası kömür ateşinde pişmesi ve halis tereyağında lezzetlendirilmesidir. Bunu büyüklerimizden gördüğümüz gibi aynı şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Bunu gelecekte de aynı şekilde devam ettireceğiz. Uzun süre yurt dışında bu mesleği ircaa ettikten sonra buraya geldik. 14 senedir de Bolu’da da aynı hizmet ve kalite ile müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, İzzet, Baysal, Caddesi, Börekçiler

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