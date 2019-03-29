İŞKUR, 400 işyerini ziyaret edecek

Haber: Gönül Olutürk

Çalışma ve İş Kurumu(İŞKUR) Bolu İl Müdürü İsmail Yalçın, her yıl gerçekleştirilen işgücü piyasası araştırmasının bu yıl da yapılacağını açıkladı. Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen İŞKUR İl Müdürü Yalçın, açıklamasında, her yıl düzenli olarak yapmış oldukları iş gücü piyasası analizini bu yıl da 1 Nisan’dan başlamak üzere ilimizde gerçekleştireceklerini belirterek, “Gayemiz iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını, taleplerini, temininde zorluk çekilen mesleklerin ve neden temininde güçlük çekildiğinin araştırıldığı, işverenlerimizin taleplerinin alındığı, iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu bütün etmenleri belirlemek üzere iş ve meslek danışmanlarımız aracılığıyla iş gücü piyasası analizimizi gerçekleştireceğiz. İlimizde 400 işverenimizi birebir ziyaret ederek bu çalışmalarımızı neticelendireceğiz. Bu neticeye göre bir rapor oluşturup işgücü piyasasının ihtiyaç ve beklentileri neler, bunları tespit edip bunların çözümlerine dönük politikalar ve programlar geliştireceğiz. Özellikle önümüzdeki süreçteki mesleki eğitimlerin belirlenmesi ve ilimizin neye ihtiyaç duyduğuyla ilgili araştırmanın yapılması çok önemsiyoruz” dedi.

“3 BİN VATANDAŞIMIZIN İŞ VE AŞ BULMASINA ARACILIK ETMİŞ BULUNMAKTAYIZ

Açıklamasının devamında, “Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü olarak ilimizin daha güçlenmesi, işgücü piyasasının canlanması, özellikle ilimizde işsizliğin azaltılmasına dönük ciddi manada çalışmalarımız var” diyen İŞKUR İl Müdürü Yalçın ayrıca şunları söyledi: “Bugüne kadar 2019 yılı içerisinde 1 Ocak’tan bu yana kadar 1180 vatandaşımızı işe yerleştirdik ve iş, aş bulmalarına yardımcı olduk. Yine bizim toplum yararına program dediğimiz, kısa vadeli dezavantajlı grupların istihdamına dönük programlarımız ile 1200 vatandaşımızı şu an istihdam ediyor ve onların iş, ekmek sahibi olmalarına katkı sağlıyoruz. Yine işverenlerimizin en çok serzenişte bulundukları ‘istediğimiz nitelikteki elemanı bulamıyoruz’ sorununa ilişkin geliştirdiğimiz işbaşı eğitim programları kapsamında yılbaşından bugüne kadar 730 tane insanımızı işbaşı eğitim programı eğitimleri tamamlamak ve işletmelerinde istihdam edilmelerini sağlamak için işverenlerimize arz etmiş durumdayız. Dolayısıyla bugüne kadar yaptığımız faaliyetlerle 3 bin vatandaşımızın iş ve aş bulmasına aracılık etmiş bulunmaktayız. 2018 yılı içerisinde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü olarak ilimize 4 milyon lira kaynak aktararak ilimizin hem ekonomik hem de sanayi, üretim, istihdam manasında değişmesine de katkı vermiş durumdayız. Bundan sonra da çalışmalarımız aynı duyarlılık ve hız içerisinde devam edecektir.”