İŞKUR duyurdu!

Haber: Ceylan Beykoz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere 4 bin 346 kadrolu işçi alımı yapılacağını açıkladı. Bu rakam Bolu’da ise iki meslek kolunda 33 oldu.

İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek Temizlik Görevlisi ile Güvenlik Görevlisi meslek kollarında sürekli işçi alımı yapılacak. Başvurular 23 – 27 Ağustos 2021 tarihleri arasında esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecekler. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecektir. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacaktır. Kura çekim yeri daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru yapacak olan Güvenlik görevlisi için;

Silahsız güvenlik belgesi, 18-35 yaş arası, lise ve üzeri mezun, 12 kişi erkek, 16 kişi erkek

Temizlik işçisi için;

18 yaş üzeri, lise ve üzeri mezun, 3 kişi erkek, 2 kişi kadın