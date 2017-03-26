Haber: Aysun BEYKOZ

Çalışma hayatında milli seferberlik kapsamında ilimizdeki fabrikaları gezmek, sigortalı, emekli, engelli, şehit yakını ve gazilerle, işçilerle sıkıntılarını ve sorunlarını görüşmek amacıyla Bolu’ya gelen İŞKUR Genel Müdürü Mehmet Ali Özkan, Bolu Valisi Aydın Baruş’u makamında ziyaret etti.

İŞKUR Genel Müdürü Özkan beraberinde İŞKUR Genel Müdürü Danışmanı Ercüment Işık, ÇŞGB Çalışma Genel Müdürlüğü Mali Hizmet Daire Başkanı Halit Çağdaş, SGK İnşaat Emlak Daire Başkanı İsmail Ertüzün, Bolu SGK İl Müdürü Mustafa Turan ve İŞKUR İl Müdürü İsmail Yalçın ile birlikte Bolu Valisi Aydın Baruş’u ziyaret etti.

Ziyarette konuşan İŞKUR Genel Müdürü Özkan, “Çalışma hayatında milli seferberlik kapsamında Bolu’yu ziyarete geldik. Bu kapsamda 6 hafta gibi kısa bir sürede illerimiz dolaşıldı. Esnaflarımız, Ticaret ve Sanayi Odalarımız, OSB’ler, Valilerimiz ziyaret edildi. İşçilerle konuştuk, sıkıntılarını dinledik, iş sağlı ve güvenliği konularını görüştük ve bunlara göre çeşitli mevzuat değişiklikleri yapıldı. Daha sonra da Sayın Cumhurbaşkanımız 7 Şubat’ta İstihdam seferberliğini ilan etmesiyle ikinci turlara başladık ve çok olumlu etkilerini görüyoruz. Mart Ayı’nın 20’sine kadar Bolu’da ilave bin 200 artı bir istihdam söz konusu. Bu çok mutluluk verici bir gelişme. İstihdam seferberliğinde sizlerin de büyük katkılarınız olduğunu biliyorum, çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de inşallah daha iyi noktalara gelinecek” dedi.

Bolu Valisi Aydın Baruş, ziyaretleri için İŞKUR Genel Müdürü Özkan ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, “İnşallah ülkemiz istihdamı için Bolu’da da güzel gelişmeler olacak. İŞKUR Genel Müdürlüğü’nün bu kapsamda yaptığı çalışmalar bizim için çok önemli. Devletimizin vermiş olduğu desteklerin anlatılması konusunda hep birlikte çalışıyoruz. Bizde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan istihdam seferberliği kapsamında istihdamda Bolu’da çok olumlu görüşmeler olduğunu görüyoruz. Bizim hedefimiz 2017 yılında 3000 istihdam artışı sağlamak. Ticaret ve Sanayi Odamızla, Belediyemizle bu kapsamda iş yerlerini ziyaret ediyoruz. İlimizde yeni yatırımların devreye alınması bizler için ayrı bir sevinç kaynağı” dedi.