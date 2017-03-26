banner128

banner101

26 Mart 2017 Pazar
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • İŞKUR Genel Müdürü Özkan’dan ziyaret

    Bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak üzere Bolu’ya gelen İŞKUR Genel Müdürü Mehmet Ali Özkan, Bolu Valisi Aydın Baruş’u makamında ziyaret etti.

    26 Mart 2017 Pazar 12:07
    Bu haber 50 kez okundu
    İŞKUR Genel Müdürü Özkan’dan ziyaret

    Haber: Aysun BEYKOZ

    Çalışma hayatında milli seferberlik kapsamında ilimizdeki fabrikaları gezmek, sigortalı, emekli, engelli, şehit yakını ve gazilerle, işçilerle sıkıntılarını ve sorunlarını görüşmek amacıyla Bolu’ya gelen İŞKUR Genel Müdürü Mehmet Ali Özkan, Bolu Valisi Aydın Baruş’u makamında ziyaret etti.

    İŞKUR Genel Müdürü Özkan beraberinde İŞKUR Genel Müdürü Danışmanı Ercüment Işık, ÇŞGB Çalışma Genel Müdürlüğü Mali Hizmet Daire Başkanı Halit Çağdaş, SGK İnşaat Emlak Daire Başkanı İsmail Ertüzün, Bolu SGK İl Müdürü Mustafa Turan ve İŞKUR İl Müdürü İsmail Yalçın ile birlikte Bolu Valisi Aydın Baruş’u ziyaret etti.

    Ziyarette konuşan İŞKUR Genel Müdürü Özkan, “Çalışma hayatında milli seferberlik kapsamında Bolu’yu ziyarete geldik. Bu kapsamda 6 hafta gibi kısa bir sürede illerimiz dolaşıldı. Esnaflarımız, Ticaret ve Sanayi Odalarımız, OSB’ler, Valilerimiz ziyaret edildi. İşçilerle konuştuk, sıkıntılarını dinledik, iş sağlı ve güvenliği konularını görüştük ve bunlara göre çeşitli mevzuat değişiklikleri yapıldı. Daha sonra da Sayın Cumhurbaşkanımız 7 Şubat’ta İstihdam seferberliğini ilan etmesiyle ikinci turlara başladık ve çok olumlu etkilerini görüyoruz. Mart Ayı’nın 20’sine kadar Bolu’da ilave bin 200 artı bir istihdam söz konusu. Bu çok mutluluk verici bir gelişme. İstihdam seferberliğinde sizlerin de büyük katkılarınız olduğunu biliyorum, çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de inşallah daha iyi noktalara gelinecek” dedi.

    Bolu Valisi Aydın Baruş, ziyaretleri için İŞKUR Genel Müdürü Özkan ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, “İnşallah ülkemiz istihdamı  için Bolu’da da güzel gelişmeler olacak. İŞKUR Genel Müdürlüğü’nün bu kapsamda yaptığı çalışmalar bizim için çok önemli. Devletimizin vermiş olduğu desteklerin anlatılması konusunda hep birlikte çalışıyoruz.  Bizde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan istihdam seferberliği kapsamında istihdamda Bolu’da çok olumlu görüşmeler olduğunu görüyoruz. Bizim hedefimiz 2017 yılında 3000 istihdam artışı sağlamak. Ticaret ve Sanayi Odamızla, Belediyemizle bu kapsamda iş yerlerini ziyaret ediyoruz. İlimizde yeni yatırımların devreye alınması bizler için ayrı bir sevinç kaynağı” dedi. 

    Anahtar Kelimeler: Bir, Dizi, Ziyaret, Incelemede, Bulunmak

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TEK ADAM
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu DOĞRU CEVAP İÇİN…
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel İzzet Baysal Caddesinin durumu ne olacak?
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR BİR SEVGİ ARANIYOR
  • Suat Tosun Suat Tosun ŞİMŞİR YANIKLIĞI VE ETNOBOTANİK ZENGİNLİĞİ
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY 16 Nisan’da “Evet” Çıkarsa…
  • Aydın Hitit Aydın Hitit KAYMAKLI KADAYIF
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım Atatürk'ü Fatih Camisinde yuhalamışlardı!
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Mesajlar her yerde karşımıza çıkıyor…
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Türkiye satılıyor
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Kimin Terci Ne?
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ESKİŞEHİR”den sonra”GNC”de “BOLU”mu?..
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR BİR BAŞKA BAŞKAN
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu ZANNEDERSİN Kİ TÜRKİYE BATTI!
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK HOCALI KATLİAMI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Beraberlik, Kaybetmekten İyidir!
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER ERKEKLİK ve ÖFKE ÜZERİNE…
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129