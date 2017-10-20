Haber: Ceylan Beykoz

Bolu ilinde Piyasanın önde gelen faaliyetleri İmalat ve Toptan ve Perakende Ticaret sektörlerinde yer almaktadır. Bolu genelinde 20+ istihdamlı işyerlerinin %25,8’inde 539 kişilik açık iş olduğu tespit edilmiştir. Bolu genelinde açık iş oranı %2,8 olarak hesaplanmış ve en yüksek açık iş oranına sahip sektör %17,4 ile Madencilik ve Taş Ocakçılığı olmuştur. Açık işi en çok olan işyerleri % 58,2 oranı ile İmalat sektörü, % 19,2 ile Toptan ve Perakende Ticaret sektörüdür. İşverenlerin en çok talepte bulundukları meslekler Beden İşçisi(Genel), Piliç Kesim ve İşleme Elemanı ve Makineci (Dikiş)’ tir. Açık işlerde en çok aranılan ilk üç beceri Fiziki ve Bedensel Yeterlilik, Yeterli Mesleki /Teknik Bilgi ve Tecrübe, Takım Çalışması ’dır. İşverenler talep ettikleri açık işleri % 99,1 oranla İŞKUR aracılığı ile aramaktadır.

Araştırma kapsamındaki 20+ istihdamlı işyerlerinin %48,7’sinde 539 kişinin temininde güçlük çekilmektedir. Eleman temininde en çok güçlük çekilen meslekler Makineci (Dikiş), Beden İşçisi, NC/CNC Tezgah Operatörü, Şoför-Yük Taşıma, İnşaat Kalıpçısı, Satış Danışmanı, Tır-Çekici Şoförü, Gaz Altı Kaynakçısı, Garson(Servis Elemanı) meslekleridir.

Bolu genelinde 20+ istihdamlı işyerlerinde bin 118 kişilik istihdam artışı beklenmektedir. İşverenler, 2018 yılı Nisan ayı sonuna kadar istihdamlarının % 5,9 oranında artmasını öngörmektedirler. En fazla istihdam artışı beklenen sektörler İmalat, İnşaat ve Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleridir. Beden İşçisi, İnşaat İşçisi, Makineci (Dikiş) mesleklerinde istihdam artışı beklenirken Pişirici (Ekmek), Radyo ve Televizyon Yayın Cihazları Operatörü, Pide Ustası mesleklerinde istihdam azalışı beklenmektedir.