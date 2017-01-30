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AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun'un kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik ziyaretlerinin bir durağı da SGK İl Müdürlüğü oldu. Milletvekili Ercoşkun, SGK İl Müdürlüğü'ne atanan ve görevine başlayan Mustafa Turan'a yaptığı ziyarette, hayırlı olsun dileklerini bildirdi. Ercoşkun, kameraların takip ettiği ziyarette, "SGK İl Müdürlüğü görevine başlayan Mustafa Turan Bey'e yeni görevinde başarılar diliyorum, Cenab-ı Hak utandırmasın, hep birlikte ilimize hayırlı hizmetler yapabilmeyi Allah nasip etsin inşallah" dedi.

"SGK, EN İYİ HİZMET ALINAN KURUMLARDAN BİRİ"

Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarının devamında, SGK'ya kazandırmayı hedefledikleri önemli bir yatırımın ayrıntıları hakkında bilgiler verdi. Ercoşkun, şöyle konuştu:

"SGK, bilindiği üzere, daha önce SSK ve Bağkur şeklinde iki ayrı kurum olarak vatandaşlara hizmet veriyordu. Sosyal güvenlik hizmetlerinde devrim niteliğinde bir kararla bu iki kurum SGK çatısı altında birleşti. Bu birleşme gerçekten çok pozitif kazanımlar ortaya koydu. Ve SGK Boluluların en iyi hizmet aldıkları kurumlardan biri haline geldi.

"SGK'YA TAM DONANIMLI YENİ HİZMET BİNASI KAZANDIRILACAK"

Geçmişte SSK için hazırlanan bu bina, iki kurumun birleşmesi sonrası SGK'ya tahsis edildi. Dolayısıyla zaman içerisinde hizmet binası noktasında birtakım yetersizliklerle karşı karşıya kaldık. Bolu'ya yeni hizmet binası kazandırmak için dönemin bakanı Süleyman Soylu'nun 'Olur' verdiği bir projemiz var. Allah'ın izniyle, SGK'ya yeni bir hizmet binası kazandıracağız. Sayın Mehmet Müezzinoğlu Bolu'yu yakından bilen bir bakanımız. Bu çalışmamızda Sayın Müezzinoğlu bakanımızdan da destek alacağız. SGK'nın daha yeni, daha elverişli ve daha donanımlı bir bina da hizmet vermesini hedefliyoruz."

Milletvekili Ercoşkun, kamu kurum ve kuruluşlarına hizmet binası kazandıracak çalışmalarının bununla da sınırlı olmadığını söyledi ve sürdürdüğü diğer çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Karamanlı Mahallesi'ndeki Bağ-Kur'a ait hizmet binasını birleşme sonrası SGK'yadahil etmeyip, yine bir başka ihtiyacı gidermek üzere, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na tahsis etmiştik.

Sümer Mahallesi'ndeki İŞKUR İl Müdürlüğü hizmet binası geçen zamanla birlikte yetersiz kalmaya başladı. Yeni SGK hizmet binasını Bolu'ya kazandırmamızın ardından İŞKUR'u da mevcut SGK hizmet binasına taşıyacağız ve bir çalışma ile iki ayrı kamu kurumunun mekansal tüm ihtiyaçlarını Allah'ın izniyle gidermiş olacağız."

MİLLETVEKİLİ ERCOŞKUN'DAN ERHAN ÇAVUŞ'A TEŞEKKÜR

Milletvekili Ercoşkun, ziyarette ayrıca, SGK Bolu İl Müdürlüğü'nden Sakarya İl Müdürlüğü'ne atanan Erhan Çavuş için de açıklamada bulunarak, "Büyükşehir Sakarya'ya tayin olan önceki il müdürümüz Erhan ÇAVUŞ'a de bu ziyaretimiz vesilesiyle ilimize hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Boludaki başarılı çalışmalarından sonra Sakarya gibi büyük bir ilde de başarılı olacağına yürekten inanıyor, kendisine çalışma hayatında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"BOLU'YA BİRLİKTE HAYIRLI HİZMETLER YAPACAĞIMIZA YÜREKTEN İNANIYORUM"

SGK İl Müdürü Turan ise, açıklamalarında, Milletvekili Ercoşkun'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Ziyaretinizden dolayı siz değerli milletvekilimize teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle birlikte Bolu'ya güzel ve hayırlı hizmetler yapacağımıza inanıyorum" dedi.

Turan, açıklamalarının ardından kurum faaliyetleri hakkında Milletvekili Ercoşkun'a brifing verdi.