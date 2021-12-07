İŞKUR uyardı!

Haber: Uğur Balaban

Bolu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), internet sitelerinde ve çeşitli sosyal medya hesapları üzerinden gündeme getirilen “İŞKUR istihdama aracılık ediyor” ve benzeri paylaşımlara itibar edilmemesi duyurdu. Bolu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü düzgün ve doğru bilgiyi www.iskur.gov.tr adlı internet sitesinden ulaşılabileceğini belirtti. İŞKUR tarafından yapılan açıklamada, “ Son dönemlerde çeşitli internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında İŞKUR'un evde paketleme işi bulma konusunda aracılık ettiği, işe yerleştirilen vatandaşların sigortalarının da İŞKUR tarafından yapıldığı konusunda çeşitli paylaşımlar yapılmaktadır. Bolu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü bu bağlamda bir istihdama aracılık etmediğinden vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için web sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlara itibar etmemeleri, İlimizde iş talebi olan vatandaşlarımız işverenlerimizin güncel listesini Bolu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nü şahsen ziyaret ederek veya www.iskur.gov.tr internet sayfasından kullanıcı adı ve şifrelerini girerek sistem üzerinden görebilirler. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.