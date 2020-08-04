İŞKUR’dan duyuru

Haber: N. Halid Altundal

Türkiye İş Kurumu(İŞKUR) Bolu İl Müdürlüğü, kamu işçi alım ilanı yayımladı. İŞKUR’dan yapılan duyuruda Orman Genel Müdürlüğü ve Karayolları 4. Bölge Müdürlüğüne işçi alınacağı bildirildi. Yayınlanan duyuruya göre Orman Genel Müdürlüğü buldozer operatörü, greyder operatörü, ekskavatör operatörü, iş makineleri operatörü ve traktör şoförü alımı yapacak. Buldozer operatörlüğü için istenen şartlar lise-lisans arası mezuniyet, 30 yaşa kadar, dozer operatörü sertifikası, yeni sistemde CE ehliyet, eski sistemde D ehliyet sahibi olmak; greyder operatörlüğü için istenen şartlar lise-lisans arası mezuniyet, 30 yaşa kadar, greyder operatörü sertifikası, yeni sistemde CE ehliyet, eski sistemde D ehliyet sahibi olmak; ekskavatör operatörlüğü için istenen şartlar lise-lisans arası mezuniyet, 30 yaşa kadar ekskavatör operatörü sertifikası, yeni sistemde C ehliyet, eski sistemde C-D-E ehliyet sahibi olmak; traktör şoförlüğü için istenen şartlar lise-lisans arası mezuniyet, 35 yaşa kadar F ehliyet sahibi olmak ve iş makineleri operatörlüğü için istenen şartlar ise lise-lisans arası mezuniyet, 35 yaşa kadar, Beko-loder, kazıyıcı yükleyici, kepçe silindir operatörü sertifikası, yeni sistemde C ehliyet, eski sistemde C-D-E ehliyet sahibi olmak olarak belirlendi. Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü engelli kamu ilanında ise 2 engelli büro işçisi alınacağı belirtildi. Aranan şartlar ise lisans mezunu, 35 yaşa kadar, EKPSS puanı olan olarak belirlendi. Yayınlanan işçi alım ilanlarının son başvuru tarihinin 10 Ağustos 2020 olduğu bildirilirken başvuruların internetten yapılacağının altı çizildi. Ayrıca “İŞKUR’dan şahsi başvuru alınmayacaktır” denildi.