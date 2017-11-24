Haber: Semih BAYKAL

Olay, akşam saatlerinde ilimiz merkezinde bulunan ve trafiğe kapalı olan İzzet Baysal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, paket bırakmak üzere yola çıkan Ersin Yerlikaya idaresindeki 14 GM 017 plakalı motosiklet, sürücüsünün kayganlaşan yolda dengesini kaybetmesi üzerine düşerek sürüklenmeye başladı. Sürüklenen motor, o esnada yaya olarak ilerleye Sedat İnan’a çarptı. Yere düşen İnan’ın başından kan geldiğini gören vatandaşlar olayı 112 Acil servi ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 112 Acil servis ekipleri başından yaralanan İnan’ı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı.