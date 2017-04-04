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04 Nisan 2017 Salı
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    • "İSLAM İLE TERÖR BİR ARADA KULLANILAMAZ"

    Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslamı hedef söylemlere karşı başlattığı mücadeleye İtalya'nın başkenti Roma'da destek verdi. Ercoşkun, İslam'la terörü bağdaştırmaya kalkışan zihniyet karşısında, "İslam kelimesinin anlamı 'Barış'tır. Ben de bir Müslümanım. İslam dininde bir kişiyi öldüren tüm insanlığı öldürmüş olur. İslam ile terörist kelimesinin bir arada kullanılmasını kesinlikle reddediyorum" sözleriyle tepki gösterdi.

    04 Nisan 2017 Salı 13:53
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    HABER: Aysun Beykoz
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçtiğimiz Şubat ayında Almanya Başbakanı Merkel'in 'İslamist' ifadesine tepki göstererek, "Ben Müslüman bir ülkenin Cumhurbaşkanı olarak bu ifadeyi kabul edemem" sözleri sonrası, İslamı hedef alan saldırgan söylemlere karşı bir mücadelede AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun'dan geldi.

    ERCOŞKUN, İSLAM VE CİHAT KELİMELERİNİN TERÖRLE BİRLİKTE KULLANILMASINA KARŞI ÇIKTI

    Milletvekili Ercoşkun, Akdeniz İçin Birlik ve Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Türk Komisyonu Başkanı sıfatıyla, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen AİBPA Komite Toplantısı'ndaki sunumlarda 'İslamcı terörizm' ve 'cihatçılar' ifadelerinin kullanılmasına tepki gösterdi. Sunumun ardından söz alan Ercoşkun, "Ben de bir Müslüman'ım. İslam kelimesinin anlamı "Barış"tır. İslam dininde bir kişiyi öldüren tüm insanlığı öldürmüş olur. Dolayısıyla İslam ile terörizim ve terörist kelimelerinin bir arada kullanılmasını kesinlikle reddediyorum" diyerek tepkisini ortaya koydu.

    ERCOŞKUN, AVRUPA'NIN GÖBEĞİNDE "BENDE BİR MÜSLÜMANIM" DİYEREK TEPKİSİNİ ORTAYA KOYDU

    Ercoşkun, Avrupa'nın göbeğinde sergilediği bu duruş sonrası yaptığı açıklamada, şöyle konuştu: "İtalya'nın başkenti Roma'da gerek AB üyesi ülkelerden, gerekse Akdeniz'e kıyısı bulunan ülkelerden çeşitli parlamenterlerin ve senatörlerin katıldığı bir toplantı gerçekleşti. Bu toplantıda özellikle terörizm ve radikalizmle alakalı bölgeyi ilgilendiren sorunlarla ilgili bir görüşme gerçekleşti. Burada yapılan sunumlarda 'İslamcı terörizm', 'cihatçılar' gibi söylemler kullanıldı. Bu ifadeler üzerine yaptığım konuşmada, terörün ve radikalizmin dini, dili, milleti ve ülkesi olmaz. Terörist teröristtir. Terör örgütleride terör örgütleridir. DAEŞ olsun, El-Kaide olsun, PKK olsun, YPG olsun. Bu terör örgütlerinin İslam'la bağlantısı olmaz, olamaz. İslam'ın kelime anlamı barıştır. Bende bir Müslümanım. Benim dinimde bir kişiyi öldüren tüm insanlığı öldürmüş olur. Dolayısıyla İslam kelimesi ile terör, terörist kelimelerinin bir arada kullanılmasını kesinlikle reddediyorum" dedi.

    "AVRUPALIYLA ORTA DOĞULU YA DA AFRİKALININ EŞİT OLDUKLARINI KABUL EDERSEK, SORUNU ÇÖZMEKTE ÖNEMLİ YOL KAT ETMİŞ OLURUZ"

    Ercoşkun, açıklamalarının devamında, şunları söyledi: "Fakat tüm dünyaya baktığımızda, nerede bir yangın, nerede bir anlaşmazlık, nerede savaş varsa, hep İslam ülkelerinin bulunduğu ülkelerde oluyor. Suriye, Irak, Afganistan, Filistin, Gazze, Myanmar... Soru şu; Bu bir rastlantı mı? Yoksa ulusal çıkarlar meselesi mi? Yoksa ulusal güvenlik meselesi mi? O zaman bizim meseleye temel değerlerle bakmamız lazım. Yani okuyup yazmayı bilmeyen biriyle, üniversite mezunu olan birinin eşit olduğunu, Avrupalı biriyle Orta Doğu ya da Afrikalı birinin eşit olduğunu, dini, dili, ırkı ne olursa olsun eşit olduğunu kabul edersek, bu meseleyi çözmek için çok önemli yol kat etmiş oluruz."

    MİLLETVEKİLİ ERCOŞKUN, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN "DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR" SÖZLERİNE VURGU YAPTI

    Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarını şöyle tamamladı: "Akdeniz havzası bir barış gölü hüviyetiyle tarihinden aldığı güçle tüm bu meseleleri çözebilecek güçtedir. Ben buna inanıyorum. Tüm bu süreçlerde şunu göz ardı etmemek lazım; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 'Dünya 5'ten büyüktür' dedi. Evet, dünya 5'ten büyüktür. Dünyadaki bu anlayışı kökten değiştirmek için hepimizin eşit olduğunu ve bu eşitlik çerçevesinde bakılması gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum."

     

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Milletvekili, Ali, Ercoşkun, Cumhurbaşkanı

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