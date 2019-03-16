Haber: C. Kutay Aykan

Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, Yeni Zellanda’da iki camiye Cuma namazı esnasında yapılan silahlı saldırı ile ilgili bir yazılı açıklama yayımladı. Metin, yaptığı yazılı açıklamasında, onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı alçak saldırıyı lanetleyerek, şunları kaydetti.

İSLAMAFOBİA-IRKÇI SÖYLEMLERİNİN VARDIĞI NETİCEDİR

“Bugün Yeni Zellanda’da iki camiye yapılan silahlı saldırı sonucu, oradaki Müslüman kardeşlerimizden 49 kardeşimiz şehit olmuş, 48 din kardeşimiz de yaralanmıştır. Bu saldırıyı en ağır şekilde tel’in ediyorum. Menfur saldırı sonucu ahirete irtihal eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Bu saldırıyı yapan ve planlayan eli kanlı katiller, katliam esnasında internetten canlı yayın yapacak kadar haya ve insaftan yoksundurlar. Müslümanlara yönelik bu düşmanlık, İslamafobia ırkçı söylemlerinin vardığı neticedir. Toplum, barış içerisinde yaşarken, bazı siyasiler çıkıp, kendini bilmez şekilde toplum içerisinde yaşayan farklı unsurları hedef gösterici faşizan söylemlerde bulunursa, toplumda yer alan bazı ruh hastalarını tahrik ederler. Bu kendini bilmezler de Yeni Zellanda cami saldırılarında olduğu gibi saldırılar düzenleyerek, üzücü ve trajik durumlara yol açarlar. Bu nedenle siyaset yapanların, üç beş oy uğruna, toplumsal sinir uçlarını tahrik edici söylemlerde bulunmamaları, bazı grupları hedef göstermemeleri gerekir.

“DEVLETİNİMİZİN VE VATANIMIZIN BEKASI, İBADET ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜN TEMİNATIDIR”

Yeni Zellanda’daki cami saldırıları, Müslümanların ibadet özgürlükleri için güçlü devletlere sahip olma zorunluluğunu da bir kez daha ortaya koymuştur. Bugün Cuma, Ortadoğu’da ve müslüman coğrafyasında, uluslararası şer güçlerinin Bağdat’ta, Şam’da, Kabil’de, Kahire’de veya Bingazi’de, kendi oluşturdukları ve besledikleri terör örgütleri vasıtasıyla Camilere saldırmaları, artık sıradan bir olay haline gelmiştir. Çok şükür bu coğrafyanın ortasında yer alan Türkiye’mizde, rahatça ve güven içerisinde Cuma namazlarımızı kılabiliyorsak, bu terör yapılarıyla mücadelede dimdik bir duruş gösteren devletimizin gölgesi sayesindedir. Devletin ve vatanın bekası, ibadet özgürlüğümüzün teminatıdır.

“VATANIMIZIN BEKASINA DAHA SIKI SARILALIM”

İşte bu nedenle bu günlerde devletimizin ve vatanımızın bekasına daha bir sıkı sarılmalı, daha sıkı bir sahiplenme içerisinde olmalıyız. Yıllarca Ezan Dinmez, Bayrak İnmez diye haykırmamız bu yüzdendir. O bayrağın gökte dalgalanması, bu ülkenin semalarında ezanın yankılanmasının teminatıdır. O yüzden, birileri sürekli olarak bayrağımıza ve ezanımıza saldırmaktadırlar. Kongrelerinde bayrak indirenler ile ezan okunurken hakaret edip düdük çalanların bu gün kirli bir ittifak içinde olmaları bizim için şaşırtıcı değildir. Yeni Zellanda saldırısını yapan melunlardan birisinin, kendi internet sitesinden Türkiye’yi tehdit etmesi, İstanbul’a gelip camilerimizi yıkacağını söylemesi de İslam Dünyası içerisinde ayakta kalması gereken en önemli ülkenin Türkiye olduğunun, onun bekasının ne denli önem arz ettiğinin ispatıdır. Bu alçak; 10-15 bin kilometre öteden bile Türkiye’yi hedef almakta ve tehdit etmektedir. Türkiye olarak birbirimize sarılmamızın ne kadar gerekli olduğunu, bu saldırı bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Tekrar Yeni Zellanda’daki menfur saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybeden kardeşlerimize Rahmet, yaralı kardeşlerimize şifalar diliyorum. Bütün İslam Dünyamızın başı sağ olsun”