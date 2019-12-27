İşletmelere gıda denetimi

Haber: N. Halid Altundal

Üretimden tüketime, tarladan sofraya gıda güvenliği uygulaması kapsamında Gerede İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Kontrol görevlilerince Gerede-Karabük yolundaki işletmelere denetim gerçekleştirildi. İşletmeler görevliler tarafından hijyen koşulları, çalışanların giysileri ve iş yerlerinin mevzuata uygunluğu, ürünlerin kullanım tarihleri vb. bakımından incelendi.

Yapılan denetimlerle ilgili Tarım Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "En iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Bu bağlamada tüketicilerimiz herhangi bir gıda işletmesinde karşılaştıkları sorunları ALO 174 Gıda Hattına bildirdikleri takdirde de en fazla 15 gün içerisinde mevzuat kapsamında gerekli işlemler yapılmaktadır. Denetim faaliyetlerimiz 7/24 mesai ve hava koşulları gözetmeksizin sürdürülmektedir" denildi.