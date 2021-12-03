İsmail Özkan dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Yazıören Köyü Muhtarı Abdullah Özkan’ın babası İsmail Özkan uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İsmail Özkan Yazıören Köyü köy mezarlığında dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

İsmail Özkan dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Haber: Uğur Balaban

Yazıören Köyü Muhtarı Abdullah Özkan’ın Mithat Özkan ve Sedat Özkan’ın babaları İsmail Özkan yaklaşık bir senedir tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. İsmail Özkan bugün saat 11.00’de dualarla Yazıören Köyü köy mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Bolu Şoförler Odası Başkanı Orhan Fırat, Mahalle ve Köy Muhtarları Derneği İlhan Çalışkan, İl Genel Meclisi CHP üyeleri Erhan Beykoz, Erdal Tombak ve Bedri Pehlivan katılırken, İsmail Özkan’ın çok sayıda yakını cenazeye katıldı.

Olay Gündem Gazetesi ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet kederli ailesine başsağlığı dileriz.

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