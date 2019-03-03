İsmail Saymaz Bolulularla bir araya gelecek

Haber: Aysun Beykoz

Atatürkçü Düşünce Derneği Bolu Şubesi Başkanı Raşit Aydın, halen Hürriyet gazetesi yazarı olan, insan hakları ihlalleri hakkında on kitabı ve bir de öykü kitabı bulunan, pek çok gazetecilik ödülüne sahip İsmail Saymaz’ın 17 mart 2019 Pazar günü Bolu’ya geleceğini açıkladı. İsmail Saymaz, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda saat 14.oo de yapacağı söyleşinin ardından kitaplarını imzalayacak. Boluluları söyleşi ve imza gününe davet eden Raşit Aydın, Atatürkçü Düşünce Derneği olarak Bolu’ya her ay bir yazar davet edeceklerini, ünlü yazarları Bolulularla tanıştırmaya ve kitap okuma alışkanlığını artırmayı amaçladıklarını ifade etti. Raşit Aydın, ayrıca Bolulu gazetecileri de başarılı, ülke çapında tanınmış ünlü bir meslektaşlarıyla tanışmaları için söyleşi ve imza gününe davet ettiğini bildirdi.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2019, 13:58