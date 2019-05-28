İSO 500 listesine girdiler

Haber: Aysun Beykoz

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) yarım asrı deviren ve sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasına göre 2018 yılının zirvesinde 79 milyar TL’lik üretimden satışları ile yine TÜPRAŞ yer aldı. Listede Ford Otomotiv 31 milyar TL’lik üretimden satışlarıyla ikinciliğini, Toyota Otomotiv de 23,6 milyar TL üretimden satışlarıyla üçüncülüğünü korudu. İSO 500 kuruluşlarının ihracatta kaydettiği yüzde 11’lik artışın yanında, yaratılan katma değerde yüksek teknoloji yoğunluklu sanayilerin payının ve Ar-Ge yapan firmaların sayısının artması umut verici oldu.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan yaptığı açıklamda, “Türk sanayisi en zor şartlarda dahi kendi ana faaliyetinde sahip olduğu birikim ve dayanıklılık gücüyle üretimini başarıyla sürdürüyor. Üretim ekonomisinin ve ona verilen desteğin her geçen gün daha da nitelikli bir konuma gelmesiyle finansal tablolardaki görüntü de orta vadede pozitife dönecektir” dedi.

BOLU’DAN 2 ŞİRKET

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında ilimizden 2 şirket yer aldı. Araştırmaya göre ülkemizin beyaz et sektöründe önde gelen şirketlerinden olan Erpiliç, üretimden satışlarla elde ettiği 1 milyar 593 milyon 868 bin 536 TL’lik net gelirle 117. sırada yer aldı.

Faaliyetlerini ilimizde sürdüren Bolu Çimento ise üretimden satışlarla elde ettiği 517 milyon 430 bin 987 TL’lik gelirle 401. sırada yer aldı.