İSO 500’e Bolu’dan 2 firma

Haber: N. Halid Altundal

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) 1968 yılından bu yana aralıksız gerçekleştirdiği ve sektör için en değerli verileri oluşturan “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasının 2019 yılı sonuçları açıklandı. Açıklanan verilere göre 500 büyük sanayi kuruluşu arasında ilk 10 sırayı TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş., Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş., Star Rafineri A.Ş., Arçelik A.Ş., TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş., İskenderun Demir ve Çelik A.Ş., Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. oluşturdu. Dokuzuncu sırada yer alan şirket isminin açıklanmasını istemezken Ereği Demir Çelik 10. sırada yer aldı.

BOLU’DAN 2 FİRMA

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 listesinde ilimiz Bolu’dan 2 firma yer aldı. Listede 93. sırada yer alan Bolu Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı firma isminin açıklanmasını istemezken, 100. sırayı BEYPİ Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. aldı.

Geçtiğimiz yıl da İSO 500 2018 araştırmasında ilimizden Erpiliç 117. sıradan listeye girerken Bolu Çimento ise 401. sırada yer almıştı.