İSO 500’e Bolu’dan 2 şirket girdi

Haber: N. Halid Altundal

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasına göre 2020 yılında üretimden satışlara göre zirvede 58 milyar 593 milyon TL ile TÜPRAŞ yer aldı. Sıralamada ikinci Ford Otomotiv ve üçüncü de Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları oldu. İSO 500’teki kuruluşların ihracatı ise yüzde 12,8 gerileyerek 64,1 milyar dolar oldu.

İSO 500’te faaliyet karı yüzde 55, istihdam yüzde 3 ve Ar-Ge harcamaları da yüzde 5 artış gösterdi. Özkaynaklardaki artış umut verirken, mevcut borç-özkaynak dağılımı ise çözülmesi gereken kronik sorun olmayı sürdürdü. Finansman yükü ise yüzde 39,2 gibi yüksek oranda artarak 88,8 milyar TL’ye yükselirken, duran varlıkların toplam aktifler içindeki payı da 2,8 puan azalarak yüzde 36,3’e geriledi. Devreden KDV yükü, yüzde 14,3 artışla İSO 500’ün toplam mali borçlarının yüzde 2,5’i düzeyine ulaştı.

BOLU’DAN 2 ŞİRKET

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşunun yer aldığı 2020 yılı İSO 500 listesine ilimiz Bolu’dan 2 şirket girdi. Üretimden satışlara göre listenin 92. sırasında 2 milyar 641 milyon 103 bin 797 TL ile Er Piliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama yer aldı. Listenin 112. sırasında ise üretimden satışlara göre 2 milyar 155 milyon 177 bin 275 TL ile BEYPİ Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama yer aldı.