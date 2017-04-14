Haber: BMA

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve Yönetim Kurulu Üyeleri düzenlenen bir organizasyon kapsamında Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nu ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarete Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin de katıldı.

Ziyarette konuşan Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş şunları söyledi: “Türkiye’nin en önemli sanayi odası olan ve bünyesinde Türkiye ekonomisinin omurgasını oluşturan sanayi kuruluşlarının bulunduğu İstanbul Sanayi Odası'nın ilimize gösterdiği ilgiden dolayı da ayrıca çok memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Bolu ili biliyorsunuz sanayisi gelişmekte olan hedefleri olan bir il. İstanbul Sanayi Odası'nın Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nda yaptığı bu toplantı bizler için çok önemli. Biz kendilerine Bolu’yu anlatıcağız. Şimdiden toplantımızın Bolumuza milletimize İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyorum."

"BİR CENNET PARÇASI BOLU"

BTSO Başkanı Türker Ateş’in konuşmasının ardından sözü alan İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “Bizim Bolu’ya karşı ve Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanına bir sözümüz vardı. Bugün yarın derken Türkiye’nin gündemi ve bizim kendi gündemimizden dolayı tarih koymanın mahcubiyetini yaşıyorduk. Organizasyonu 14 Nisan'a koyduk ve bu borcumuzu ifa ediyoruz. Tabi Bolu hakikatken bizim için stresten kurtulayım dediğimiz zaman hayal ettiğimiz bir yer. Bolu’yu hayal ettiğimizde ve Bolu’dan geçmeyi hayal ettiğimiz zaman bile dinlenebiliyoruz. O yüzden sizler şanslısınız. Hakikaten dünyanın cennetindesiniz. İnsan ruhunu bedenini dinlendirmek için olan bir cennet parçası Bolu. Tabi mutlaka bizim işimiz sanayi ama hayatın bir de yaşam tarafı var. Onu da ıskalamamak lazım. Sadece sanayiyi düşünüp de yaşamın diğer taraflarını da pas geçersek Bolu’yu ıskalamış oluruz. Ben sizlere ev sahipliğiniz için, dostluğunuz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah toplantımız hayırlı olacak” diye konuştu.

"HÜKÜMET OLARAK, BAKANLIK OLARAK SİZLERİN HİZMETİNDEYİZ"

Erdal Bahçıvan’ın açıklamalarından sonra konuşan Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin ise birkaç gün önce bu organizasyonu öğrendiğini ve İstanbul Sanayi Odası'nı Bolu'da ağırlamaktan memnun olduklarını belirterek, “Türkiye ekonomisi 2002 yılından bu yana siyasi istikrarın sayesinde bir güven içerisinde gelişti, büyüdü. Ama bu başarı hikayesini yazan ve oynayan özel sektörümüz. Netice itibari ile bugün Türkiye bütün parametrelerde çok büyük mesafe katettiyse ve bundan sonra da arzu etiğimiz hedefe ulaşacaksak siz değerli özel sektör temsilcilerimizin, sanayicilerimizin, yöneticilerimizin, yatırımcılarımızın katkısı ile olacaktır. Bu politikalarımız başarıya ulaşması sizlerin cesareti kabiliyeti ve yetenekleri ile ölçülü bir biçimde ekonomimizin büyümesine büyük katkı sağlayacaktır. Pazar günü bir vatandaşımıza başvurulacak bir anayasa değişikliği söz konusu. Oradaki amaç da Türkiye’nin daha hızlı yol almasını sağlamak. İnşallah özel sektörümüzün lokomotifliğinde Türkiye içinde ve dışındaki yatırımlarımızla, üretimimizle katma değerle, bugüne kadar yakalanan başarıyı devam ettirmek en büyük amacımız. Hükümet olarak, bakanlık olarak sizlerin hizmetindeyiz. Her türlü sorununuzla alakalı elimizden geldiği kadarıyla yardımınıza koşmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar olan süreçte bunu çok iyi başardığımıza inanıyorum. Özellikle İstanbul Sanayi Odası ekonomik gelişmede sorumluluk anlamında sektörün temsilcisi olarak çok büyük projelere ve uygulamalara imza attı. Bundan dolayı da Sayın İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ı ve Yönetim Kurulunu tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.