İspanya’dan ödülle döndü

Haber: BMA

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü akademisyenlerinden Arş. Gör. Dr. Emre Can’ın “Ortadoğu’da Kahvaltı” eserine bir ödül de İspanya’dan geldi. Dr. Emre Can, 3 boyutlu yazıcı kullanarak şekil verdiği ve bu kez farklı biçimde tasarladığı Ortadoğu’da Kahvaltı eseriyle, İspanya’nın Valensiya kentinde Manises Seramik Müzesi tarafından 14’üncü Uluslararası Manises Seramik Bienali kapsamında düzenlenen uluslararası seramik yarışmasında, “City of Venissieux” ödülüne layık görüldü.

Özgün bir şekillendirme tekniği ile yapılan Ortadoğu’da Kahvaltı eseri, bu yıl Çin’de düzenlenen uluslararası seramik yarışmasında, Excellence Prize ödülü almıştı. Eser, bu kez, ön elemeyi geçen 20 ülkeden 52 seramik sanatçısının katıldığı İspanya’daki uluslararası seramik bienalinden ödülle döndü.