İspanyol Elena Bolu Kızık’a gelin oldu

Haber: Süleyman Kurt

Seben Kızıklı Orhan Kutlu yaklaşık 4 yıl önce Erasmus için gittiği Çek Cumhuriyeti’nde tanıştığı İspanya’nın Başkenti Madrid şehrine 2 saat uzaklıktaki Burgos şehrinde yaşayan İspanyalı Elena ile Bolu’da hayatını birleştirdi.

Düğüne gelinin ailesi Cesar Penaranda ve Olga Olmedillo haricinde İspanya’dan birçok davetli katıldı.

Eşinin İspanya’da kimya şirketinde, kendisinin de İspanya’da lojistik sektöründe çalıştığını belirten Kutlu, “Eşimle İspanya’da yaşamaya devam edeceğiz. Bizim düğünümüz Türkiye’deki düğünlerden biraz farklı. Onların ve bizim yöresel danslarımızla birlikte kültürlerimizin birleştirmesi çok hoş. Bolu gibi küçük bir şehirde yaşanması daha fazla mutluluk yarattı bizim için” dedi.

ELENA’NIN AİLESİ ŞAŞIRMIŞ

Bolu’daki düzenlenen düğün töreninde hem kendisinin hem de ailesinin şaşırdığını belirten çiçeği burnunda gelin Elena, “Düğünümüz kalabalık olduğu için ailem çok şaşırdı. Ama genel olarak ailemle birlikte çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

YABANCI ÜLKEYE AÇILDIK

Evlatlarının en mutlu gününde duygu ve düşüncelerini paylaşan damadın annesi Aysel Kutlu, “En heyecanlı günümüz. Allah’ım mutlu mesut etsin. Yabancı bir ülkeye açıldık, değişik insanlar tanıdığımız için mutluyuz. Çok sıcakkanlı ve iyi insanlar” dedi.

İspanyol dünürlerini ve misafirleri karşılayan baba Enver Kutlu ise, “Bugün en mutlu günümüz. İspanya’dan gelin alacağız. Hayırlısı” şeklinde konuştu.

Düğün dansını gerçekleştiren çiftin ardından sahneye çıkan İspanyol dünürler Cesar ve Olga, enerjileriyle sahnenin tozunu attı.