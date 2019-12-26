İsra Group 40.yılını kutladı

Haber: Aysun Beykoz

Gayrimenkul geliştirme, Taahhüt projeleri, Proje tasarım ve şehir planlama, İnşaat malzemeleri, Enerji ve petrol, Sanayi ve hammaddesi tedariği, Sağlık ve sağlık ürünleri, Orman ürünleri, Deri ve tekstil, Turizm, Gıda, tarım ve hayvancılık ve Madencilik sektörlerinde faaliyet gösteren İsra Group İnşaat Mühendisliğinde 40.Yılını kutladı. Mudurnu’da yapılan V Orman Projesi ile Bolu’ya da büyük bir yatırım gerçekleştiren İsra Group yönetiminden yapılan açıklamada “İlk günün heyecanı ile bugüne kadar süren rüzgar gibi, su gibi hızla geçen 40 yıl. Bu güne ulaştıran ALLAH 'a Hamd olsun. Bu sürede birlikte oluşturduğumuz projelerde yer alan tüm çalışma arkadaşlarımın her birine de ayrı ayrı teşekkür ederiz. Koşmaya devam yavaşlamak bile yok! Bir amacımız ve ona ulaşmak için yapacak daha çok işimiz var” ifadeleri kullanıldı.