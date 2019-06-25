İşsiz gençten insanlık dersi

Özel Haber: C. Kutay AYKAN

Karnını doyurmak için öğle saatlerinde Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir simit sarayına gelen 34 yaşındaki Engin Eyibil isimli işsiz genç tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği tuvalette cüzdan buldu. Cüzdanın kime ait olduğu öğrenmek için cüzdanın içerisinde bir miktar para, askeri kimlik ve banka kartlarını gören vicdan sahibi Eyebil, hemen 155 Polis İmdat hattını arayarak, yardım istedi.

İşsiz gencin göstermiş olduğu bu güzel ve duyarlı davranışın ardından polis olay yerine geldi. Cüzdan’da yapılan araştırmada cüzdan sahibinin Bolu Komando Tugayında vatani görevini tamamlayan ve terhis belgesini alan Gürbüz Coşkun olduğu tespit eldi. Polisler bir tutanakla cüzdanı işsiz gençten teslim alarak,cüzdan sahibine ulaşmak için çalışma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2019, 14:10